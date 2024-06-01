TEMSA'ya büyük onur! "Altın İhracatçı" ödülünü kazandı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:36

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:36

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEMSA, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen törende 2023'de ortaya koyduğu 182 milyon dolarlık ihracat performansıyla ödül almaya hak kazandı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde, katılımcılar arasında, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve şampiyon firmaların temsilcileri yer aldı.

Törende, 2023'te yapılan ihracatlarla Türkiye ekonomisine katkı sunan firmalar farklı kategorilerde ödüllendirildi.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA'nın 15 binden fazla aracı dünyanın 70'e yakın ülkesine ihraç etme başarısı göstermiş bir firma olduğunu belirtti.

İhracat alanında otomotiv sektörüne yol göstermekten büyük gurur duyduklarının altını çizen Koralp, şunları kaydetti:

''Bu öncü rolümüzü, 2023'te ortaya koyduğumuz tarihi ihracat performansıyla da pekiştirdik. 2023 sonu itibarıyla ciromuzun yaklaşık yüzde 61'ini uluslararası işlerimizden sağlarken, yüzde 39'unu ise Türkiye operasyonlarımızdan elde ettik. Bu dengeli dağılım sayesinde, bir yandan dünyadaki tüm finansal belirsizliklere rağmen sağlıklı büyümemizi devam ettirirken bir yandan da yüksek teknolojili araçlarımızla ülkemizin katma değerli ihracat seferberliğine katkıda bulunuyoruz.''

Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında 2020'den itibaren faaliyet gösteren TEMSA, 2023'te, öncelikli pazarları arasında yer alan Kuzey Amerika'da yüzde 36, EMEA bölgesinde yüzde 31, Batı Avrupa'da ise yüzde 78'lik büyüme performansı gösterdi.