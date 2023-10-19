Tesla bilançosu açıklandı: Gelirler 1.5 milyar dolardan fazla düştü!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:47

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:47

Tesla'nın gelirleri ve kârı, otomobil üreticisinin ikinci çeyreğe kıyasla daha az araç üretmesi ve teslim etmesi nedeniyle 3. çeyrekte geriledi.

Tesla tarafından yayımlanan mali sonuçlar, toplam otomotiv gelirlerinin 2. çeyrekteki 21,26 milyar dolardan 3. çeyrekte 19,65 milyar dolara düştüğünü ortaya koyuyor. Böylece şirketin son çeyrek gelirlerinin 1,61 milyar dolar düşmüş oldu. Bununla birlikte, otomotiv gelirleri 18,69 milyar dolara ulaştığı 2022 yılının 3. çeyreğine kıyasla yüzde 5 artış gösterdi. Tesla'nın enerji üretimi ve depolama işlerinden elde edilen gelirlerin yanı sıra hizmetler ve diğer gelirler de hesaba katıldığında, gelirler 2023'ün 2. çeyreğindeki 24,92 milyar dolardan az ancak 2022'nin 3. çeyreğindeki 21,45 milyar dolardan fazla olarak 23,35 milyar dolara ulaştı.

Tesla'nın işletme marjı da 2. çeyrekte yüzde 9,6 ve 2022 3. çeyrekte yüzde 17,2 iken 3. çeyrekte yüzde 7,6'ya düştü. Toplam brüt kâr da 4,17 milyar dolara düştü. Bu da 2. çeyrekteki 4,53 milyar dolardan bir düşüşü temsil etti ve 2022'nin 3. çeyreğindeki 5,38 milyar dolardan yüzde 22'lik önemli bir düşüşü gösterdi.

GİDERLERDEKİ ARTIŞ İŞARET EDİLDİ

Elektrikli otomobil üreticisi, işletme gelirinin temel olarak Cybertruck, yapay zeka ve diğer araştırma ve geliştirme projeleri, fabrika yükseltmeleriyle ilgili üretim artış ve atıl maliyetler, model yelpazesinde yapılan fiyat indirimleri ve döviz dalgalanmaları nedeniyle işletme giderlerindeki artıştan etkilendiğini belirtiyor.

FABRİKA YÜKSELTMELERİ

Tesla, düzenleyici kredilerden elde ettiği gelirlerin son çeyrekte 554 milyon dolara yükseldiğini ve nakit, nakit benzerleri ve yatırımlarının 3 milyar dolardan 26,1 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Şirket ayrıca araç başına satılan mal maliyetini yaklaşık 37 bin 500 dolara düşürdü ve daha fazla maliyet düşüşü sağlamak için fabrika yükseltmeleri uyguladığını ifade etti.