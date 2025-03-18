Tesla CyberCab'de test sürüşleri başlıyor: Küçük batarya, 300 km menzil!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:39

Tesla'nın yeni aracı CyberCab, küçük bataryasına rağmen iddialı bir menzil sunuyor. Tesla'nın kıdemli yöneticileri Franz Von Holzhausen ve Lars Moravy, söküm uzmanı Sandy Munro ile yaptıkları röportajda, şirketin yeni projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

CYBERCAB VE ROBOVAN’IN GELİŞTİRME SÜRECİ

Tesla, CyberCab'in geliştirme sürecinde 2026 hedefini koruyor. Von Holzhausen ve Moravy, Tesla’nın bu yıl Seviye 5 otonom sürüş testlerine başlamayı planladığını belirtti. Bu paylaşımlı araçlar uzaktan çalışan bir operatör tarafından yedeklenerek kullanılacak.

Moravy, CyberCab’in 50 kWh’den daha küçük bir batarya ile yaklaşık 300 mil (yaklaşık 480 km) menzil sunacağını açıkladı. Günümüzde benzer menzile sahip araçlar çok daha büyük batarya paketleri kullanıyor. Örneğin, Model 3 Long Range RWD, 79,7 kWh bataryayla 363 mil menzil sağlıyor.

ÜRETİM SÜRECİNDE YENİLİKLER

Tesla, CyberCab’in üretiminde döküm teknolojisini yoğun şekilde kullanacak. Aracın hem önünde hem de arkasında büyük dökümler yer alacak ve kapı kabuğu dökümleri ile yapı desteklenecek. Moravy, bu sürecin üretim maliyetlerini düşürüp karmaşıklığı azaltacağını belirtti. Ayrıca, Tesla bu dökümleri boyamayarak maliyetleri daha da minimize etmeyi hedefliyor.

ROBOVAN’IN SON DURUMU

Tesla’nın bir diğer projesi olan Robovan ise henüz son aşamaya gelmedi. Von Holzhausen, aracın iç tasarımında farklı konfigürasyonlar denendiğini ancak nihai düzenin belirlenmediğini söyledi. Videoda görülen modelde 14 koltuk bulunuyor, ancak tasarımın değişebileceği ifade ediliyor.

Tesla, CyberCab ve Robovan projeleriyle paylaşımlı otonom ulaşımı bir adım öteye taşımayı hedeflerken, yeni üretim teknikleriyle maliyetleri düşürmeye devam ediyor.