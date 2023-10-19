Tesla Cybertruck'ın teslimat tarihi açıklandı: Fiyatı ne olacak?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:12

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:12

Yıllardır süren uzun bekleyişin ardından Tesla'nın Cybertruck artık yola çıkıyor.

Üretici X'e (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada ilk Cybertruck'ın 15 Temmuz'da şirketin Giga Texas tesisinde üretildiğini duyurdu.

Halka açık yollardaki Cybertruck'ların ardından üretim araçları gibi görünen araçlarla yüklü teslimat kamyonları da ortaya çıktı.

Tesla 2023 üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında, markanın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin ilk üretim versiyonlarının nihayet 30 Kasım'da Austin, Teksas'taki Gigafactory'de müşterilere teslim edileceğini duyurdu. Bu haber, elektrikli kamyonetin üretiminin birçok kez ertelenmesinin ardından geldi.

İlk 2024 Cybertruck'ın 400 bin dolara açık artırmaya çıkarıldığı bildirilirken, resmi özellikler ise kesinlik kazanmadı.

Cybertruck için üretimin 2021'in sonlarında başlaması planlanıyordu. Daha sonra 2022'de başlaması için geri çekildi, Tesla CEO'su Elon Musk ise 2023'e erteledi.

Daha sonraysa Musk, ocak ayında Cybertruck'ın 2024 yılına kadar tam hacimli üretime girmeyeceğini doğruladı, ancak ilk üretim çalışmalarının bu yaz başlaması planlanıyordu.

4 yılın sonunda X.com'da ilk Cybertruck'ın ise 15 Temmuz'da şirketin Giga Texas tesisinde inşa edildiği duyuruldu.

TESLA CYBERTRUCK FİYATI

Cybertruck efsanesinin başlangıcında Tesla, aracın tek motorlu RWD versiyonunun başlangıç fiyatının 39 bin 900 dolar olacağını duyurmuştu. Çift motorlu AWD kamyonun 49 bin dolar olması planlanıyordu ve üç motorlu AWD'nin ise 805 km menzil ve 69 bin 900 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Ancak Ford F-150 Lightning, 40 bin dolar civarında piyasaya sürüldü, ardından başlangıç fiyatı 52 bin dolara kadar çıktı. Rivian R1T ise 74 bin 800 dolarla daha da yüksek bir fiyattan başlıyor ve GMC Hummer EV de yaklaşık 87.000 dolara satılıyor.

Musk, ilk tahminin üzerinde bir fiyat artışı olacağını doğruladı. Forbes tarafından yayımlanan bir rapora göre, CEO fiyat konusunda geri adım atarak, ''Uygun fiyatlı hale getirmek zor olacak çünkü bu yeni bir araba, yeni bir üretim yöntemi" dedi. Tesla Cybertruck için teyit edilen kesin bir fiyat bilgisi ise şu an için bulunmuyor.