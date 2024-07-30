Tesla Roadster ne zaman satışa sunulacak? Tesla CEO'su Elon Musk tarihi açıkladı...
Üretimi yılan hikâyesine dönen Tesla Roadster'ın üretimine başlanacağı tarihi Elon Musk açıkladı.
Yeni nesil Tesla Roadster'ın prototipi ilk olarak 2017'de tanıtıldı ve 2020'de üretime girmesi gerekiyordu, ancak o zamandan beri her yıl ertelendi.
Tesla'nın yıllar önce tavsiye programına katılan Tesla sahiplerine düzinelerce ücretsiz yeni Roadster vaadine rağmen piyasaya çıkacağına dair şüpheler vardı.
Ancak bu yılın başlarında CEO Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster hakkında bazı nadir yeni yorumlar yaparak aracın nihayet gerçekleşeceğine dair umutları canlandırdı.
Musk, henüz ortaya çıkmamış olan aracın tasarımı 7 yaşında olduğu için Tesla'nın yeni nesil Roadster'ın çok ihtiyaç duyulan güncellenmiş bir versiyonunu bu yılın sonunda tanıtacağını söyledi ve aracın 2025 yılında piyasaya çıkacağını söyledi.
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