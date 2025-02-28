Tesla robot taksi hizmeti sunmak için harekete geçti!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:35

Güncelleme: 28.02.2025 - 18:37

Otomobil üreticisi Tesla, Kaliforniya'da bir güvenlik sürücüsü ile otonom araçları test etme onayına sahip oldu. Ancak eyalette sürücüsüz taksi hizmeti için başvuruda bulunması gerekli olan Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden sürücüsüz test veya operasyon iznine sahip değil.

Musk geçen yıl, eskiyen elektrikli araç serisine olan talep yavaşladıkça Tesla'yı robotaksilere yöneltti. Şirketin hisselerini yükselten ancak yasal engellerle karşılaşabilecek yüksek riskli bir bahis. Yatırımcılar, milyarderin ABD Başkanı Donald Trump'la olan yakın bağlarının bu süreci kolaylaştıracağına güveniyor.

TESLA'DAN NAKLİYE ZİNCİRİ

Bir ajans sözcüsüne göre Tesla, kasım ayında Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan (CPUC) bir nakliye taşıyıcı izni için başvuruda bulundu. Bu sınıflandırma Tesla'nın bir araç filosuna sahip olacağı ve kontrol edeceği anlamına geliyor, ancak CPUC'nin otonom araç izinlerinden ayrı.

CPUC, yaptığı açıklamada, otonom araç çağırma hizmetini işletmek üzere yetki almak için taşımacılık charter-party taşıyıcı izninin alınmasının bir ön koşul olduğunu, ancak mevcut uygulamanın Tesla'nın “herhangi bir kapasitede” halka herhangi bir otonom araç sürüşü sunmasına izin vermeyeceğini söyledi.

CPUC'a göre Tesla'nın otonom bir yolcu hizmeti işletmek için yine de başvuruda bulunması ve izin alması gerekecek.

Kaliforniya'nın düzenlemelerine göre, Tesla yalnızca araçta bir güvenlik sürücüsü ile otonom araç çağırma hizmeti için başvuruda bulunabilecek. Yolculardan hizmet için ücret talep edemeyecek.

Tesla'nın araçlarda güvenlik sürücüsü olmadan hizmet verebilmesi ya da müşterilerden ücret alabilmesi için California DMV ve CPUC'den ek izinler alması gerekecekti.

DAHA ÖNCEKİ GELİŞMELER VE PLANLAR

Musk, ekim ayındaki bir kazanç çağrısı sırasında Tesla'nın San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki çalışanlara bir güvenlik sürücüsü ile uygulama tabanlı bir araç çağırma hizmeti sunduğunu söyledi.

Musk, daha spesifik detaylar vermeden Tesla'nın bu yıl Kaliforniya ve Teksas'ta sürücüsüz araç çağırma hizmetlerini halka sunacağını da sözlerine ekledi.

Ekim ayının başlarında Tesla, direksiyon simidi veya kontrol pedalları olmayan bir robot taksi konsepti olan Cybercab'i tanıtmıştı.

Musk Ocak ayında Tesla'nın bu Haziran ayında Austin'de “para karşılığında otonom araç çağırma” hizmeti sunmaya başlayacağını ve daha fazla bilgi vermeden Tesla'nın bu yıl Kaliforniya'da Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) sürücü destek sisteminin “denetimsiz” bir versiyonunu piyasaya süreceğini söyledi.

Cybercab'in 2026 yılında üretime geçeceğini ve müşterilerin 30 bin dolardan daha düşük bir fiyata satın alabileceklerini söyledi.

Bununla birlikte, otonom teknolojinin çözülmesi daha zor ve daha pahalı olduğunu kanıtlayan endüstri uzmanları, Tesla'nın bir robot taksiyi ticarileştirmesinin birkaç yıl alabileceği konusunda uyardı.

Tesla'nın Kaliforniya düzenleyicilerine yaptığı başvuruyu ilk olarak Bloomberg News bildirdi.