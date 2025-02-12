İkinci el araç piyasasında son durum: Durgunluk sürüyor!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:41

Güncelleme: 12.02.2025 - 12:41

VavaCars, Ocak 2025’e ait ikinci el araç fiyat endeksini duyurdu. Yeni yılın ilk ayında fiyatlar sabit kalırken, geçen yılın son çeyreğinde fiyat artışları dikkat çekmişti. VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, piyasanın yeni ekonomik düzleme uyum sağladığını ve bu dönemde arz-talep dengesinin yumuşadığını ifade etti.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI OCAK'TA SABİT KALDI

VavaCars tarafından yayımlanan Ocak 2025 VavaAI Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları 2024’ün son çeyreğinde yaşanan artışın ardından 2025’in ilk ayında sabit kaldı. Kasım ve Aralık 2024’teki artışlardan sonra Ocak 2025’te fiyatlar değişim göstermedi.

DOLAR KURU VE ENFLASYON ETKİSİ

VavaCars’ın raporunda, döviz kuru ve enflasyon verilerine de dikkat çekildi. TÜİK verilerine göre 2024 yılı boyunca toplam enflasyon artışı yüzde 42,1 olarak kaydedildi. Bu dönemde ikinci el araç fiyatları ise yüzde 14,6 oranında arttı. Dolar kuru, 2024’te yüzde 18 oranında yükseldi. Döviz kuru ile ikinci el araç fiyatları arasındaki korelasyon ise devam etti.

'KREDİ KOŞULLARINDAKİ KOLAYLIKLAR TALEBİ ARTIRIR'

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yılın ilk ayında piyasanın ekonomik düzleme uyum sağladığını belirtti. "Faiz oranlarındaki düşüş, tüketicilerde avantajlı kredi beklentisi yaratmış ve talep bir süre ertelenmişti" diyen Gözelekli, kredi koşullarında sağlanacak kolaylıkların, ikinci el araç talebini artıracağını ve 2025 yılı boyunca yüksek seyretmesini beklediklerini söyledi.