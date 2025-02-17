'Yetkisiz çakar' kullanan araç sahibi ve sürücüsüne 276 bin TL ceza

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:00

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan hafif ticari araçta çakar bulunduğu ve kullanıldığı tespit edildi.

Araç sahibi ve sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Mevzuata aykırı ışıklı işaret bulundurmak ve kullanmak' maddesini ihlal suçundan toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araç da yediemin otoparkına çekilip 30 gün trafikten men edildi.