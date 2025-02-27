Ticari Fiat modellerinde faizsiz kredi avantajı devam ediyor
Fiat'tan yapılan açıklamada Fiat Professional ürün gamının modelleri Doblo, Scudo, Ulysse ve Ducato'da satış kampanyalarının devam ettiği ifade edildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional ürün gamının modelleri Doblo, Scudo, Ulysse ve Ducato satış kampanyasıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Doblo'nun Combi gövde seçeneği ve markanın 8+1 kişilik modeli Ulysse, kampanya dahilinde 300 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Ay sonuna kadar Scudo Van ve Combimix modelleriyle Ducato'da 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.
75 BİN TL İNDİRİM
Doblo Combi ve Ulysse'de 75 bin lira nakit indirim sunuluyor.
Tercihini Scudo'dan yana kullanacak müşteriler, 50 bin liralık, Ducato Van ve kamyonet modellerinden birini satın alacak olan müşteriler ise 75 bin liralık nakit indirimi fırsatından yararlanabiliyor.
Ayrıca, vergi levhası sahipleri, ay boyunca showroom'a özel model bazlı indirim fırsatlarından da yararlanabiliyor.
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