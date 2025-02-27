Ticari Fiat modellerinde faizsiz kredi avantajı devam ediyor

Fiat'tan yapılan açıklamada Fiat Professional ürün gamının modelleri Doblo, Scudo, Ulysse ve Ducato'da satış kampanyalarının devam ettiği ifade edildi.

Ticari Fiat modellerinde faizsiz kredi avantajı devam ediyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:39

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional ürün gamının modelleri Doblo, Scudo, Ulysse ve Ducato satış kampanyasıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Doblo'nun Combi gövde seçeneği ve markanın 8+1 kişilik modeli Ulysse, kampanya dahilinde 300 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Ay sonuna kadar Scudo Van ve Combimix modelleriyle Ducato'da 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

75 BİN TL İNDİRİM

Doblo Combi ve Ulysse'de 75 bin lira nakit indirim sunuluyor.

Tercihini Scudo'dan yana kullanacak müşteriler, 50 bin liralık, Ducato Van ve kamyonet modellerinden birini satın alacak olan müşteriler ise 75 bin liralık nakit indirimi fırsatından yararlanabiliyor.

Ayrıca, vergi levhası sahipleri, ay boyunca showroom'a özel model bazlı indirim fırsatlarından da yararlanabiliyor.


Etiketler: #Fiat #Ticari araç #otomobil #sıfır araba kampanya

İlgili Haberler

Bugatti'nin opsiyonel paket fiyatı dudak uçuklattı: Porsche 911 GT3'ten bile daha pahalı

Bugatti'nin opsiyonel paket fiyatı dudak uçuklattı: Porsche 911 GT3'ten bile daha pahalı
Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi: 2025'te kayıplar yüzde 25'e ulaştı!

Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi: 2025'te kayıplar yüzde 25'e ulaştı!
Stellantis ile Ayvens'ten kullanılmış araç kiralamada işbirliği

Stellantis ile Ayvens'ten kullanılmış araç kiralamada işbirliği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler