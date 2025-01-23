Togg T10F için ön talep süreci başlıyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:18

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:18

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un yeni modeli T10F için ön talep sürecinin nisan-mayıs aylarında başlayacağını açıkladı. Tosyalı, T10F’nin bu yılın ortasından itibaren piyasaya sürüleceğini belirtti.

DAVOS ZİRVESİ VE YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Tosyalı, zirvenin gündeminde yapay zeka, küresel ısınma ve ABD’nin yeni enerji politikalarının öne çıktığını ifade etti.

AVRUPA PAZARINA HAZIRLIK

Togg’un Avrupa pazarına açılma sürecine değinen Tosyalı, "Avrupa ile ilgili tüm homologasyon işlemlerimiz tamamlandı. Türkiye’de üretimimizi artırarak bu yıl Avrupa’ya ihracata başlamayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye’de 50 bin kullanıcıya ulaştık, 2024 sonuna kadar bu rakamı 60 bine çıkarmayı planlıyoruz. Avrupa’dan da yoğun talep alıyoruz, özellikle kendi vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi var” dedi.

T10F’İN ÖZELLİKLERİ

Yeni model T10F, T10X gibi akıllı yaşam çözümleriyle donatıldı. Araç, sürekli internet bağlantısı, uzaktan güncelleme ve gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere üç teknik versiyonla satışa sunulacak.

Motor Gücü: 160 kW/218 beygir ve 350 Nm tork

Batarya Kapasiteleri: 52,4 kWh (standart menzil) ve 88,5 kWh (uzun menzil)

Menzil: 350+ kilometreden 600 kilometreye kadar seçenekler

AWD Versiyon: 700 Nm tork ile 530 kilometreye varan menzil sunacak

Tosyalı, Togg’un elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü ve yerli üretim avantajıyla bu başarının artarak devam edeceğini ifade etti.