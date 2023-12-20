Toyota Corolla Hatchback 220 bin TL indirim ve online rezervasyonla satışa sunuluyor

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:31

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:31

Toyota Corolla Hatchback artık online rezervasyon ve özel fiyat avantajıyla satışa sunuluyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota, markanın dinamik ve sportif özelliklerini temsil eden Yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini online olarak da satışa sunmaya başladı. Toyota’nın 5. jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Corolla Hatchback Hybrid modeli, toyota'nın internet sitesi üzerinden rezerve edilebiliyor.

Toyota, bu sayede daha geniş müşteri kitlelerine daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyor.

Corolla Hatchback Hybrid satın almak isteyen müşteriler, online rezervasyon yoluyla oldukça kolay bir şekilde satın alma yolculuklarına başlayabiliyorlar. Toyota müşterileri beğendikleri aracı, donanımı ve rengi seçtikten sonra kredi kartı veya dijital bankacılık kanalıyla araçlarını rezerve edebiliyorlar.

ONLINE REZERVASYONA ÖZEL FİYAT

Sportif çizgileri ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Corolla Hatchback Hybrid, aralık ayı sonuna kadar online rezervasyona özel fiyatlarla alınabilecek. Online rezervasyon sistemine özel olarak 220 bin TL’ye varan indirimle Corolla Hatchback Hybrid, 1 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Özel fiyatlarla Corolla Hatchback Hybrid modeline sahip olmak için kullanıcıların Toyota'nın internet adresine girip, tercih ettiği versiyonu ve teslimat için tercih ettiği bayiyi seçmeleri yeterli olacak. 20 bin TL’lik ön rezervasyon ücreti ödendikten sonra, satın alım işlemi ve kalan ödeme Toyota’nın yetkili satıcılarında tamamlanacak.

YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRID

Yeni Corolla Hatchback Hybrid’in dinamik tasarımı, yeni modelin çevik sürüşünden ipuçları veriyor. Modelin verimliliği ve sürüş performansı ise her türlü sürüş koşulunda beklentileri karşılayan tam hibrit sisteminden geliyor. Kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla Hatchback, 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla etkileyici bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Corolla Hatchback Hybrid 101 g/km ile daha düşük emisyonlar sunuyor. Corolla Hatchback Hybrid 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 litreye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

Tamamen kişiselleştirilebilen 12.3 inç’lik renkli ekranlı gösterge paneline sahip olan Corolla Hatchback Hybrid’de kabininin merkezinde ise 10.5 inç “Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi” yolculukları daha keyifli hale getiriyor.