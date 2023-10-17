Toyota FT-Se konsepti yeni Celica iddialarını beraberinde getirdi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:04

Güncelleme: 17.10.2023 - 18:04

Toyota, yaklaşan Tokyo Motor Show'da FT-Se adlı yeni bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıtacak. Bu konspet ile markanın MR2 ve Celica gibi çok sevilen geçmiş modellerinin sıfır emisyonlu bir halefini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi.

FT-Se konik bir arka ön cama ve son nesil Toyota Supra'da bulunanlara çok benzeyen küçük bir ördek kuyruğu spoylere sahip olacak. Arka spoylerin altında yer alan devasa kuyruk lambaları daha önce Toyota'da görmeye alışılmadık tasarım unsurları oldu.

TOYOTA FT-SE İÇ MEKÂN

FT-Se'nin içinde, iki küçük akıllı telefon tarzı ekranla çevrili bir direksiyon simidi yer alıyor. Ayrıca gösterge panelinin derinliklerine gömülü çok daha büyük bir dijital sürücü ekranı var. Toyota bu ekranın öndeki yolun iyi bir şekilde görülebilmesini sağladığını ifade ediyor. Toyota ayrıca bu yeni nesil kokpit tasarımının "sezgisel kontroller ve daha sürükleyici bir sürüş deneyimi" sunduğunu iddia ediyor.

Toyota'nın Tokyo'da sergilenen diğer konsepti FT-3e konsepti ile de temel bileşenleri paylaşacak. Bu durumda gelecekteki elektrikli bir SUV'un ipuçları da verilmiş oluyor.

İki konseptin tam olarak hangi ortak noktalara sahip olduğu açıklanmadı ancak bu araçların ya da en azından gelecekte yollara çıkacak diğer modellerin, markanın eylül ayında duyurduğu yeni nesil batarya teknolojisini kullanması bekleniyor. Japon devi şu anda, elektriklilerde sırasıyla 800 ve 1000 km menzil sunabilecek 'performans' ve 'yüksek performanslı' lityum iyon paketleri de dahil olmak üzere üç yeni pil türü geliştiriyor.

Toyota'nın yeni nesil batarya tasarımlarından ilkinin 2026'ya kadar gelmesi beklenmiyor. Bu tasarımın ilk olarak yeni spor otomobilde kullanılması bekleniyor. Çünkü batarya yüksekliğinin 15 cm'den, 10 cm'e düşürülmesi hedefleniyor. Böylece hem alçak sürüş pozisyonu hem de yere daha yakın ağırlık merkezi ile daha iyi yol tutuş mümkün olacak.