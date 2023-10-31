Toyota ile elektrikli araçlar artık daha eğlenceli: Manuel şanzıman, egzoz sesi...

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:17

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:17

Toyota, gelecekteki elektrik araçlarında sürüş keyfini artırmak için manuel şanzıman seçeneği sunmayı hedefliyor.

Yeni sistem üç yıllık geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkıyor. 2026'da piyasaya sürülecek olan yeni araçlarda bu sistem opsiyon olarak sunulacak.

neredeyse tamamen yazılım tabanlı sistem Toyota GR86'dan alınan bir debriyaj pedalı ve vites değiştirme mekanizması ile sınırlı tutuluyor. Mod seçimi yapmak için yeni bir anahtar düğmesi ve vites değiştirmek için kullanılabilecek direksiyon arkası kulakçıkların da bu sistem üzerinde yer alacağı açıklandı.

Bu sistemin elektrikli araçlara "sürüş keyfi" sunacak şekilde tasarlandığını belirten mühendisler, Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın talimatı üzerine elektrikli araçların çok daha keyifli bir sürüşe sahip olmasını sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca tamamen elektrikli modellerde marka aracın performansını diğer modelleri taklit edecek şekilde değiştirebilen "On Demand" yazılımı üzerinde çalışıyor. Lexus RZ'de denenen bu sistem ile aracın sürüş karakteri seçenekler arasından sunulan Toyota Passo süpermini, Toyota Tundra ve Lexus LFA ile benzer şekilde değişiyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL EGZOZ SESİ

Ayrıca sistem üzerinde başka bir özellik de 'Engine start' butonu ile çıkan motor sesi. Aracın gaz tepkimesine bağlı olarak gerçeğe oldukça yakın motor sesi duymanız da mümkün ve bu motor sesinin de ileride yapılacak düzenlemeler ile istediğiniz araca ait olacağı düşünülüyor. Belki bir V8 ya da turbo beslemli bir 2jz...

Bu sistem ile Toyota elektrikli otomobilleri yalnızca sizi bir yerden başka bir yere götürmesinin dışına çıkarıp keyifli bir sürüş yapmanızı mümkün kılacak makinelere dönüştürmek istiyor.