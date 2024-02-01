Elektrikli arabalarda yapay motor sesini dinleyin: Porsche'den Macan EV'ye özel ses!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 13:14

Güncelleme: 01.02.2024 - 13:14

Porsche bu hafta yeni Macan EV'nin tüm ayrıntılarını açıkladı. Buna giriş seviyesi modelin daha önceki teaser sürümlerinde yer almayanlar da dahil. Ancak lansmanda Porsche'den garip bir şekilde hiç bahsedilmeyen bir husus, sentezlenmiş güç aktarım sistemi müziğiydi.

Bu sahte ses Porsche'nin önemli tanıtımında tek bir satır bile yer almadı, ancak otomobil üreticisinin tanıtıma eşlik etmek için yayımladığı videolarda bu sesi duyabilirsiniz.

Ayrıca Macan konfigüratöründe "Porsche Electric Sport Sound" olarak listelenen ve Amerika'da temel Macan 4 Electric ve Macan Turbo Electric'te 490 dolarlık bir opsiyon olan, ancak İngiltere'de Turbo'larda standart olan bu sesi dinleyebilirsiniz.

Tüketici sitesinde bu özellik şu şekilde tanımlanıyor: "[Porsche Electric Sport Sound] aracın kendi sesini geliştirerek hem aracın dışında hem de içinde daha da duygusal bir ses duyulmasını sağlıyor. Bu özellik Porsche İletişim Yönetimi aracılığıyla etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir."

Belki de Porsche, Macan'ın lansmanı için vurgulamaya değer olduğunu düşünmedi çünkü aynı sistem Taycan müşterileri için dört yıldan fazla bir süredir zaten mevcuttu.

Porsche, 2019 yılında Electric Sport Sound için "tahrik mimarisinden gelen rahatsız edici sesler kasıtlı olarak en aza indiriliyor ve otomobilin yaptıklarına uygun uyumlu, duygusal sesler güçlendiriliyor" demişti.

Hem Taycan hem de Macan'da sürücüler ses efektlerini Porsche İletişim Yönetimi (PCM) bilgi-eğlence sistemi veya yapılandırılabilir elmas şeklindeki direksiyon simidi "joker" düğmeleri aracılığıyla etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir.

Ancak yayaları uyarmak için bir ses yayan Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) kapatılamıyor. Bu, birçok ülkede yasal bir gereklilik, ancak kendini kapatmadan önce etkin kalması gereken hızlarla ilgili düzenlemeler farklılık gösteriyor.

Porsche Macan EV'de dört tekerlekten çekiş standart. Temel Macan 4 Electric 402 hp (300 kW) ve 479 lb-ft (648 Nm) tork üretiyor ve 0-100 km/sa hıza 4,9 saniyede çıkıyor. Turbo modeli ise 630 hp (470 kW) ve 833 lb-ft (1.128 Nm) tork üreterek 100 km/sa hıza 3,1 saniyede çıkıyor.

Vergiler veya teslimat ücretleri hariç yeni model ABD'de 78 bin 800 dolardan başlıyor. Daha güçlü olan Turbo versiyonunda ise fiyat 105 bin 300 dolar olarak açıklandı.