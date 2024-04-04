Toyota, Land Cruiser serisinin yeni nesil modeli Prado'yu Türkiye'de satışa sunacak

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:32

Toyota, Land Cruiser modelinin yeni nesil modeli Prado'yu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seriyi yeni teknolojilerle birleştiren yeni nesil model, iddiasını daha ileriye taşıdı. Toyota, modeli yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor.

Off-road sürüş yeteneklerini tasarımıyla yansıtan model, zor koşullarla baş edebileceğini açıkça vurgulayan tasarımını, modern bir yaklaşımla harmanlıyor.

Model, köşeli keskinleştirilmiş ön-arka hatları, ön aksa göre geriye yerleştirilmiş uzun kabini, dik ön camı ve köşeli çamurluklarıyla klasik Land Cruiser siluetini taşıyor

LAND CRUISER BOYUTLARI

Daraltılmış alt gövdesiyle yüksek bir off-road performansı sunan model, 4 bin 920 milimetre uzunluğa, 1980 milimetre genişliğe ve 1935 milimetre yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2 bin 850 milimetre.

Modelde dikey olarak tasarlanmış sinyalleri ve gündüz sürüş farları dikkati çekiyor.

Gösterge paneli ve kapı döşemelerinin üst tarafında kullanılan yatay çizgiler, tüm yolcular için görüş alanını artırırken, içeride ferahlık hissi öne çıkıyor.

12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı, her koşulda okunabiliyor. 12.3 inç ölçülerindeki sezgisel multimedya ekranı, yüksek çözünürlüğü ve kolay kullanımıyla dikkat çekiyor.

Kabinde fonksiyonelliği öne çıkarılarak, 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebilen model, Türkiye'de ise mevcut modelde olduğu gibi 7 koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek.

LAND CRUISER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.8 litrelik turbo beslemeli dizel motor, gelişmiş sürüş kabiliyeti, yüksek yakıt verimliliği ve performans sunmak adına geliştirildi. 204 beygir gücü üreten motor, yeni 8 ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni 8 ileri otomatik vites kutusu, daha yakın vites oranlarıyla birlikte yumuşak bir hızlanma sağlıyor.

Serinin sürekli dört tekerden çekişli teknolojisi, dayanıklılık ve daha sessiz performans için yeniden geliştirildi. Torsen diferansiyelde güncellemeler yapıldı. Merkez ünite gelişmiş performans ve yakıt verimliliği için revize edilirken opsiyonel arka diferansiyel ise güvenli sürüş için güçlendirildi.

Model, dar alanlarda kolay manevra yeteneği ve fonksiyonelliği sayesinde günlük kullanımlarda da keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın yeni çerçevesinde yüzde 50 artan rijitliğin yanı sıra gövde ve çerçevenin kombine olarak rijitliğinin yüzde 30 oranında artırılması, sürüş konforunu ve yol tutuşunu daha ileriye taşıyor.

ACİL DURUM SÜRÜŞ DURDURMA SİSTEMİ'

Şirket, modelini geliştirirken aracın dayanıklılığını sınırlarına kadar test etti.

Modelde, artan off-road kapasitesiyle birlikte yeni ayrık stabilizatör çubuğuna yer verildi. Yeni 'Stabilizatör Bağlantı Kesme Mekanizması (SDM)', ilk kez bir Toyota modelinde kullanıldı.

Model, kaza sırasında araç içerisindekileri koruyan yapısının yanı sıra kazaların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olmak ve bir çarpışmanın kaçınılmaz olması durumunda araçtaki herkes için koruma sağlamak için kapsamlı T-Mate paketiyle donatıldı.

Proaktif Sürüş Desteği düşük hızlarda sürücüye daha fazla yardımcı olurken, park halindeki araçlar ve yoldaki yayalar gibi tehlikeleri tespit ediyor. Aynı zamanda öndeki bir araca yaklaşırken yumuşak bir yavaşlama veya viraj alırken akıcı bir yönlendirme yapılmasını destekliyor.

Modelde yeni özellikler arasında 'Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi' bulunuyor. 'Şerit Takip Sistemi' aktif olduğunda sistem sürücünün belirli bir süre yönlendirme, frenleme ve gaz pedalı kullanımı yapmadığı durumları tespit ederek uyarı veriyor.

Modeldeki 'Çoklu Arazi Seçim' modunda, farklı arazi koşullarına göre araç performansını otomatik olarak adapte ediyor.

Şirket, aynı zamanda gelecek yıl Avrupa'da serinin mild hibrit versiyonunu da tanıtacak.