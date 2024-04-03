Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: SUV satışları zirveden düşmüyor!...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:02

Güncelleme: 03.04.2024 - 13:02

Otomotiv ve Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Mart'a ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

2024 yılı ocak-mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre şöyle oldu:

Pazarın %88,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 133.712 adetle %57,3 pay,

B segmenti otomobiller 71.917 adetle %30,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göreyse şöyle: