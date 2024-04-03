Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: SUV satışları zirveden düşmüyor!...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılına hızlı başladı. ODMD verilerine göre Mart 2024'te segmentlere göre satışlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:02
Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: SUV satışları zirveden düşmüyor!...
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Otomotiv ve Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Mart'a ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. 

2024 yılı ocak-mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre şöyle oldu:

  • Pazarın %88,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
  • C segmenti otomobiller 133.712 adetle %57,3 pay,
  • B segmenti otomobiller 71.917 adetle %30,8 pay aldı. 

Otomobil pazarı gövde tiplerine göreyse şöyle:

  • En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller %51,7 pay ile 120.699 adet satıldı. 
  • SUV otomobilleri, %28,5 pay ve 66.451 adet satış ile sedan takip etti.
  • Üçüncü sırada %18,1 pay ve 42.145 adet satış ile H/B otomobiller yer aldı.

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