Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: SUV satışları zirveden düşmüyor!...
Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılına hızlı başladı. ODMD verilerine göre Mart 2024'te segmentlere göre satışlar belli oldu.
Otomotiv ve Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Mart'a ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.
2024 yılı ocak-mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre şöyle oldu:
- Pazarın %88,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
- C segmenti otomobiller 133.712 adetle %57,3 pay,
- B segmenti otomobiller 71.917 adetle %30,8 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göreyse şöyle:
- En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller %51,7 pay ile 120.699 adet satıldı.
- SUV otomobilleri, %28,5 pay ve 66.451 adet satış ile sedan takip etti.
- Üçüncü sırada %18,1 pay ve 42.145 adet satış ile H/B otomobiller yer aldı.
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