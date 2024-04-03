Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: Satışların 3'te 2'si benzinli...
Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılına hızlı başladı. ODMD verilerine göre Mart 2024'te motor tipine göre satışlar belli oldu. Emisyon değerlerine göre satışlar da paylaşıldı.
Otomotiv ve Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Mart'a ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.
2024 ocak-mart döneminde otomobil pazarı motor tipine göre şöyle sıralandı:
- Benzinli otomobil satışları 156.396 adetle %67 pay
- Hibrit otomobil satışları 33.131 adetle %14,2 pay
- Dizel otomobil satışları 25.268 adetle %10,8 pay
- Elektrikli otomobil satışları 16.556 adetle %7,1 pay
- Otogazlı otomobil satışları 2.038 adetle %0,9 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre
- 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %370,6 artarak %6,1 pay,
- 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %39,2 artarak %1 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre
- 1600cc altındaki otomobil satışları %21,5 artarak %78 pay,
- 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %14,6 azalarak %0,5 pay,
- 2000cc üstü otomobil satışları %59,3 artarak %0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
- 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 66.777 adetle %28,6 pay,
- 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 61.183 adetle %26,2 pay aldı.
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