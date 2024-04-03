Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: Satışların 3'te 2'si benzinli...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:11

Güncelleme: 03.04.2024 - 13:11

Otomotiv ve Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Mart'a ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

2024 ocak-mart döneminde otomobil pazarı motor tipine göre şöyle sıralandı:

Benzinli otomobil satışları 156.396 adetle %67 pay

Hibrit otomobil satışları 33.131 adetle %14,2 pay

Dizel otomobil satışları 25.268 adetle %10,8 pay

Elektrikli otomobil satışları 16.556 adetle %7,1 pay

Otogazlı otomobil satışları 2.038 adetle %0,9 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %370,6 artarak %6,1 pay,

160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %39,2 artarak %1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre

1600cc altındaki otomobil satışları %21,5 artarak %78 pay,

1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %14,6 azalarak %0,5 pay,

2000cc üstü otomobil satışları %59,3 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;