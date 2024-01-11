Toyota o segmenti domine etti: Satılan her 2 modelden 1'i Toyota oldu!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:59

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:59

Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın ''Yenilmez'' kimliğiyle efsane haline gelen Hilux modeli, son nesliyle de ''rekorlar kırmaya'' devam ediyor.

Hilux, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023'te pick-up segmentinde en çok tercih edilen model oldu.

2022'de de bu unvana sahip olan ve geçen yıl da başarısını tekrarlayan Toyota Hilux, böylece 2 yıldır üst üste segmentinin lideri olmayı başardı.

9 bin 154 adetlik satış rakamıyla en yakın rakibinden yaklaşık 6 bin adet daha fazla satılan Hilux, yüzde 54'lük segment payıyla önemli bir başarıya imza attı.

Toyota, Hilux modelinde 2022 yılına göre satış adetlerini yüzde 19 civarında artırdı ve araç, segmentini domine eden model olmaya devam etti. 2023'te elde edilen 9 bin 154 adetlik satış, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek Hilux satış adedi oldu.

Hilux, son nesliyle daha sportif tasarımı, yüksek donanım seviyesi ve teknolojisi, yolda ve arazide daha yüksek konforu ile dikkati çekiyor.

Toyota, yeni yıla yeni bir Hilux ile başlamak isteyenlere özel kampanyalar da başlattı. Segmentinin en çok tercih edilen modeli Hilux, ocak ayı sonuna kadar 100 bin TL indirim ve 1 milyon 500 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

2.4 litrelik motora sahip Hilux, 400 Nm tork değeri ve 4x4 sürüş modlarıyla her koşulda yüksek performansıyla öne çıkıyor.