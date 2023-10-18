Toyota 'şimdiye kadarki en iyi' sözüyle duyurdu: Hilux GR Sport II...

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:49

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:49

Performans kamyonetleri oldukça büyük bir takipçi kitlesine sahip. Bu eğlenceyi kaçırmak istemeyen Toyota, yeni Hilux GR Sport II'yi tanıttı.

Yeni bir marka sayılabilecek Gazoo Racing denilince akla ilk gelenler GR86, GR Yaris ve yeni nesil Toyota Supra oluyor. Ancak Hilux pick-up, Dakar Rallisi'ndeki son başarısı sayesinde muhtemelen performans odaklı kardeşleri kadar GR tarafından geliştirilmiş bir varyantı hak ediyor.

2022 yılında Hilux GR Sport'un ilk versiyonu tanıltılmıştı. Bu model şimdi tamamen yenilendi.

TOYOTA HILUX GR SPORT II TASARIMI

Sadece çift kabinli gövdeyle sunulan GR Sport II'de hafif 17 inç alaşım jantlar, ısmarlama file eklentili siyah bir ön ızgara, yan basamaklarda, aynalarda ve kapı kollarında daha fazla siyah kaplama bulunurken ön tampon da yeniden şekillendirildi. Ayrıca ızgara boyunca retro bir 'Toyota' yazısı, GR Sport rozetleri ve gümüş bir altlık bulunuyor.

İç mekân, eski Hilux GR Sport'a göre biraz daha az renkli. Gösterge paneli boyunca uzanan kırmızı trim parçası artık yok ve koltuklar, kolçaklar ve el freni üzerindeki kırmızı dikişler ise gümüşe dönmüş. Ancak kırmızı emniyet kemerleri, GR markalı koltuklar ve alüminyum pedallar hâlâ mevcut.

TOYOTA HILUX GR SPORT II DONANIM

Ön panelin ortasında sekiz inçlik yeni bir dokunmatik ekran yer alıyor ve bu kez ekranın her iki yanında bulunan fiziksel kısayol düğmeleri artık yok. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz bağlantı özellikleri de kullanılabiliyor.

TOYOTA HILUX GR SPORT II TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hilux GR Sport II'de güç, altı ileri otomatik şanzımandan geçen 201 hp ve 500 Nm torka sahip 2.8 litrelik bir dizelden geliyor.

Hilux GR Sport II, 284 bg gücündeki Ford Ranger Raptor kadar güçlü olmasa da, Toyota'ya göre ''şimdiye kadarki en iyi sürüşe sahip Hilux'' olması için şasisinde çeşitli değişiklikler yapıldı.

TOYOTA HILUX GR SPORT II ARAZİ KABİLİYETİ

20 mm yükseltilmiş sürüş yüksekliği ve sırasıyla 140 mm ve 150 mm olmak üzere daha geniş ön ve arka izler var.

Toyota yeni ön ucun aerodinamiği geliştirdiğini ve arazide daha yumuşak sürüş için yeni amortisörlerin kullanıldığını belirtiyor.

Arazi lastikleri ve daha büyük ön diskler ve arka kampanaların yerini alan arka diskler de daha engebeli arazilerde performansa yardımcı oluyor.

TOYOTA HILUX GR SPORT II NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni GR Sport II'nin satışına 2024 yılının ilk aylarında başlanması planlanıyor.