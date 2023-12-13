Toyota yeni yarışçılarını sergiledi: Şampiyon tahtını korumak istiyor

Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:57

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:57

2023'te WEC ve WRC'nin kazananı Toyota, son yıllarda elde ettiği başarıyı gelecek yıla da taşımayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2024'te pistlerde ve parkurlarda yarışacak yeni modellerini gösterdi.

Yeni tasarım temasına sahip modeller, tamamen siyah mat bir renge boyandı. GR Yaris Rally1 Hybrid WRC'de yarışacakken, GR010 Hybrid ismi verilen araç ise dayanıklılık yarışlarında piste çıkacak.

Yaris ralli aracında, markanın 'Kaybetmekten Nefret Etmek' ruhunu temsil eden 'Hız' konseptine yer verildi. 'Prototip' konseptinde ise motorsporlarından ilham alan ve sürekli gelişen daha iyi otomobiller yapma vizyonu yansıtılıyor.

Yeni tasarım temaları, WRC ve WEC serilerinin yanı sıra Toyota Gazoo Racing'in katıldığı diğer şampiyonalarda da yer alacak.

HEDEF ŞAMPIYONLUKLARI KORUMAK

Toyota Gazoo Racing, 2024'te de Markalar ve Pilotlar Şampiyonluğu'nu almak için yarışacak.

2024'te Toyota'nın WRC kadrosu korundu. Buna göre marka adına son şampiyon Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen, Sebastien Ogier/ Vincent Landais, Elfyn Evans/ Scott Martin ve Takamoto Katsuta/Aaron Johnston ikilisi WRC'de mücadele edecek.

Toyota, 2024'te de WEC'in en üst sınıfı olan Hypercar kategorisinde (LMH sınıfı) iki araçlı bir ekiple yarışmaya devam ediyor ve takım bir kez daha şampiyon olmayı hedefliyor.

Toyota'nın WEC yarışları sırasında sürekli olarak geliştirilen GR010 Hybrid yarış aracında, 7 numara olarak Mike Conway, Kamui Kobayashi ile Nyck de Vries yer alırken, 8 numara olarak Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa yarışacak.