Toyota'nın elektrikli devi sahneye çıktı: Land Cruiser SE...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:17

Toyota, Tokyo Motor Show konsept otomobilleri bolluğuna, her yere gidebilen Toyota Land Cruiser'a bir BEV alternatifi ile şık bir şekilde başladı. Bu, saygıdeğer arazi aracının gelecekte elektrifikasyonu benimseyeceğine dair ilk onay niteliğinde oldu.

'Landcruiser Se' olarak adlandırılan yedi koltuklu 4x4 konseptinin "Elektriklilere özgü yüksek torklu sürüş performansı" sunduğu belirtiliyor. Şu anda daha fazla batarya veya güç aktarma sistemi bilgisi ise verilmedi.

Se'nin zamanı geldiğinde geleneksel Land Cruiser ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Toyota yeni aracın "Land Cruiser markasının cazibesini dünyanın farklı ihtiyaçlarına cevap veren üç sıralı bir SUV ile genişleteceğini" söylüyor.

5,150 mm uzunluğunda, 1,990 mm genişliğinde ve 1,705 mm yüksekliğinde olan bu araç, 2024 yılında satışa sunulacak olan ve yakın zamanda tanıtılan yeni Land Cruiser'dan daha uzun ve geniş, ancak biraz daha alçak olarak tasarlanmış.

Toyota, Se konseptinin "zarif ve şık bir tasarıma" sahip olduğunu söylüyor. Uzun dingil mesafesi, eğimli tavan çizgisi ve karartılmış C sütunu sayesinde gerçekten de mevcut araçtan daha şık görünüyor. Toyota, monokok gövdenin "zorlu arazilerle mücadelede son derece duyarlı yol tutuşu ve güven" sunacağını iddia etse de yol tabanlı lastiklere sahip büyük tekerlekler üzerinde gidecek gibi görünüyor.

Bu da Land Cruiser'ın elektrik çağında bile Toyota'nın en odaklı ve en sert 4x4 modeli olarak kalacağını ve elektrikli bZ4x ve hibrid RAV4 gibi araçların üzerinde yer alacağını gösteriyor.

Bununla birlikte Se içine bakılmasınaysa izin verilmedi.

Elektrikli Land Cruiser'ın yanı sıra marka 2023 Toyko fuarında orta boy bir elektrikli kamyonetin yanı sıra FT-Se spor otomobil ve FT-3e SUV'u da tanıtıyor.