Toyota'dan nisan-eylül rekoru: Küresel satışlarda patlama

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:11

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:11

Japon şirket yaptığı açıklamada, mali yılın ilk yarısında küresel üretimin de iştirakleri Daihatsu Motor Co. ve Hino Motors Ltd. dahil olmak üzere yüzde 10 artarak 5,7 milyon adede ulaştığını belirtti.

Toyota ve Lexus marka otomobillerin satışları Afrika'da yüzde 22 ile tüm bölgeler arasında en yüksek artışı kaydederken, bunu yüzde 17 ile Orta Doğu, yüzde 9,4 ile Kuzey Amerika ve yüzde 7 ile Avrupa izledi.

EKONOMİK YAVAŞLAMA ETKİSİ



Şirketin satışları, Tayland ve Endonezya gibi yerlerdeki ekonomik yavaşlama nedeniyle Japonya hariç Asya'nın bazı bölgelerinde nispeten zayıf kaldı.

Toyota'nın Çin'deki satışları, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesiyle yüzde 1'den daha az arttı. Şirketin satışları Japonya'da yarı iletken tedarikiyle ilgili sorunların hafiflemesiyle yüzde 34 arttı. Toyota'nın elektrikli araç satışları ise altı aylık dönemde bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 1,8 milyon adet oldu.

Lexus Başkanı Takashi Watanabe geçen hafta düzenlenen Japan Mobility Show'da ülkedeki yetersiz şarj ağına değinerek, "Sayıları hala sınırlı, ancak Lexus'a özel şarj istasyonları için de bir program üzerinde çalışıyoruz" dedi.