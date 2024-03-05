Toyota’nın gelişmiş mobilite araçları Paris 2024 için yerini almaya başladı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:22

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:22

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 filosunun teslim töreni 1 Mart’ta Paris 2024 Başkanı Tony Estanguet, Toyota Motor Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yoshihiro Nakata, Toyota Fransa Üst Yönetcisi (CEO) Frank Marotte ve KINTO Avrupa Başkanı Didier Gambart’ın katılımıyla Paris 2024 Genel Merkezi binasının önünde gerçekleştirildi.

Toyota’nın yenilikçi mobilite araçları, atletlerin, görevlilerin, gönüllülerin ve seyircilerin çevreci ve güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini sağlayacak.

Toyota, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda 2650’den fazla tam hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli mobilite çözümlerinden oluşan bir araç filosu oluşturacak.

Hizmete sunulacak 700 elektrikli mobilite ürün arasında atletlerin ve görevlilerin yanı sıra tekerlekli sandalye kullananlar dahil fiziksel engelleri olan izleyiciler düşünülerek tasarlanan APM’ler de görev alacak.

Paris 2024 için özel olarak geliştirilen APM’ler, Avrupa’da üretildi ve olimpiyatlar boyunca ana servis aracı olarak kullanılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ

Toyota, Paris 2024 için resmi filo araçlarını tedarik etmesinin yanı sıra Organizasyon Komitesi çalışanları için Toyota’nın KINTO Share araç paylaşım hizmetini de sunmaya başladı.

Bu esnek mobilite hizmeti, özellikle toplu taşıma ile kolayca erişilemeyen daha uzak etkinlik mekanlarına seyahat ederken çalışanların ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Yoshihiro Nakata, sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı çalışmalara imza atan Toyota'nın daha iyi bir dünya inşa etmek istediğini vurgulayarak, ''Sürdürülebilir mobilite çözümlerine öncülük etme taahhüdümüzü ortaya koyan Paris 2024 ile bu yolculuğa çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çok yollu yaklaşımımız, Paris 2024’te Olimpiyat ve Paralimpik ailesinin kullanımına sunulacak Toyota filosunun temelini oluşturuyor. Toyota, karbon emisyonlarını azaltma taahhüdümüz doğrultusunda Paris'e de çevreci araç filosunu getiriyor'' ifadelerini kullandı.