Otoyolda çevirme yapan polis memuru hayatının şokunu yaşadı! Korkunç anlar anbean kaydedildi...

Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:44

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:44

Yolu kullanan diğer araçlar yüksek hızla ilerlediği için otoyol kenarında duraklama yapmak oldukça tehlikelir. Bu tehlikenin ne denli büyük olduğu da Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir kez daha kanıtlandı.

ABD'de Oklahoma Otoyol Devriyesi'ne kayıtlı bir polis memuru, otoyol üzerinde bir aracı durdurup aracın yanına gidip şoför ile konuşmaya başladı. Daha sonra polisin yolun kenarına park ettiği polis aracına ve denetlenen otomobile başka bir araç çarptı. Bu anlar polis otomobilinin kamerasına yansırken olayda polis memurun memurunun çarpmanın etkisi ile metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

ACİL DURUM ARACI UYARISI

ABD Ulaştırma Bakanlığı (DOT) Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) geçmişte sürücülere bankette acil durum aracı gördüklerinde yavaşlamaları ve kenara çekilmeleri gerektiğini hatırlatan kampanyalar yürütmüştü. Buna rağmen, dikkati dağılmış sürüş nedeniyle meydana gelen kazalar hâlâ büyük bir sorun.

Oklahoma Otoyol Devriyesi ise bu son olayı grafik bir hatırlatma olarak kullandı.

Bu olay Oklahoma Otoyol Devriyesi'nin bu tür bir durumla ilk kez karşılaşması değil. Devriye şu anda benzer bir kazada hayatını kaybeden bir başka polis memurunun anısına "dikkati dağınık sürüş vurgusu" adını verdiği bir çalışma yürütüyor.

OLAYA KARIŞANLARIN SAĞLIK DURUMLARI

Polis memuru kazanın ardından acil servisi aramayı ise başarırken olayda, kazaya karışan tarafların hepsi hayatlarını kurtarmayı başardı.