Trump gümrük vergilerini 30 günlüğüne dondurdu: Otomobil üreticiler nefes aldı...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:58

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:58

ABD'nin gümrük vergilerini duraklatma haberi Kanada'nın ABD'den ithal ettiği 155 milyar dolarlık ürüne %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Hem Meksika hem de Kanada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan %25'lik kapsamlı gümrük vergilerinden, vergilerin yürürlüğe girmesine saatler kala 30 günlük erteleme aldı. Meksika, başkanının güney sınırında güvenliği artırmayı kabul etmesinin ardından ilk rahatlayan ülke oldu.

Meksika'da üretilen ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilen otomobil sayısı göz önüne alındığında, herhangi bir erteleme hem otomobil endüstrisi hem de aksi takdirde faturayı ödeyecek olan tüketiciler için sevindirici bir haber niteliğinde olarak değerlendirildi.

DURAKLAMANIN ARKA PLANI

Trump pazartesi günü Truth Social'a yazdığı yazıda, gümrük vergilerinin uygulamaya konulmasından kısa bir süre önce Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile “çok dostane bir görüşme” yaptığını açıkladı. Trump'a göre Sheinbaum “Meksika ile ABD'yi ayıran sınıra derhal 10,000 Meksikalı Asker sağlamayı kabul etti” Trump askerlerin “fentanil ve yasadışı göçmenlerin ülkemize akışını durdurmak üzere özel olarak görevlendirileceğini” de sözlerine ekledi.

Bu anlaşma gümrük tarifelerini geçici olarak durdurmuş olsa da müzakereler halen devam etmekte. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick, daha kalıcı bir çözüme ulaşılıp ulaşılamayacağını belirlemek üzere Meksikalı mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürüyor.

Meksika'nın gümrük vergilerinden tamamen kaçınabileceğinin bir garantisi olmasa da bu iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması açısından önemli bir adım. Tarifelerin uygulanması halinde, perakendecilerin fiyat artışlarını tüketicilere yansıtmak zorunda kalması muhtemeldir. Bu durum otomobil sektörünü de kapsayabilir. Meksika her yıl ABD'ye 2.3 milyondan fazla araç gönderiyor ve diğer bazı otomobil üreticileri de sınırın güneyinde otomobil üretip ABD'de satıyor.

MEKSİKA'DA ÜRETİLEN MARKALAR

ABD yollarındaki en popüler araçlardan bazıları Meksika'da üretiliyor. Meksika'da üretim tesisleri bulunan otomobil üreticileri arasında GM, Ford, Honda, Toyota, Nissan, BMW ve Volkswagen yer alıyor. Bu da Honda HR-V, Nissan Sentra, Chevrolet Blazer, Ford Maverick ve BMW 3-Serisi Sedan gibi modellerin, gümrük vergilerinin nihayetinde yürürlüğe girmesi halinde fiyat artışları görebileceği anlamına geliyor.

KANADA BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA

Trump'ın Meksika'ya yönelik gümrük vergilerinin ertelendiğini teyit etmesinden kısa bir süre sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump ile “iyi bir görüşme yaptığını” ve gümrük vergilerinin ertelenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Fentanil akışını durdurmak için ülkenin sınırını “yeni helikopterler, teknoloji ve personel” ile güçlendireceğini söyledi.

Ancak Kanada yine de boş durmuyor. Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine karşılık olarak ülke, Amerikan malı her araçta %25'e varan oranlarda gümrük vergisi de dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki ABD mallarını hedef alan iki aşamalı bir karşı tarife paketi hazırladı. Bu önlemler yürürlüğe girerse, otomobil üreticilerine ciddi bir darbe vurabilir ve iki ülke arasındaki ticari gerilimi daha da tırmandırabilir.