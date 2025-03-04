Trump'ın uygulamarı otomobil devini harekete geçirdi! Üretimin kaydırılacağı iddia edildi...

Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 04.03.2025 - 15:11

Kaynaklara göre Honda, ABD gümrük vergileri nedeniyle bir sonraki Civic modelini Meksika yerine ABD'nin Indiana eyaletinde üretecek.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye göre Honda en çok satan otomobil modellerinden birine yönelik olası gümrük vergilerinden kaçınmak için yeni nesil Civic hibrit modelini Meksika yerine ABD'nin Indiana eyaletinde üretmeye karar verdi.

Bu değişiklik, üreticilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen mallar için önerdiği yüzde 25 gümrük vergisine nasıl uyum sağlamaya çalıştıklarının altını çiziyor. Birçok otomobil üreticisi vergilerle ilgili endişelerini dile getirirken, Honda'nın hamlesi büyük bir Japon otomobil şirketi tarafından alınan ilk somut önlem oldu.

Üç kişiye göre Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi başlangıçta yeni nesil Civic'i Meksika'nın Guanajuato kentinde üretmeyi planlıyordu. Bu kişilerden birine göre üretimin Kasım 2027'den itibaren başlaması planlanıyordu.

İçlerinden biri Meksika'nın seçilmesinin nedeninin artan maliyetlerin otomobilin Indiana ve Kanada'da üretilmesini zorlaştırması olduğunu söyledi.

210 BİN ADETLİK ÜRETİM HEDEFİ

Söz konusu kişilerden biri, Honda'nın yeni Civic modelini Mayıs 2028'den itibaren Indiana'da üretmeyi planladığını ve yıllık üretimin 210 bin civarında olmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca Indiana'daki üretimin talebi karşılayamaması halinde Honda'nın gümrük vergilerinden etkilenmeyen ülkelerden ithalat yapmayı düşündüğü de söylendi.

Operasyon Direktörü Shinji Aoyama Kasım ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin ithal araçlara kalıcı gümrük vergileri getirmesi halinde Honda'nın üretimini kaydırmayı düşünmek zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Honda'nın durumu, farklı pazarlar için yapılan yatırımlar ve kullanılan farklı üretim hatları nedeniyle kısa vadede üretim planlarını büyük ölçüde değiştiremeyen endüstriler için ABD tarifelerinin ne kadar yıkıcı olabileceğinin altını çiziyor.

ABD'DE EN ÇOK SATAN HONDA MODELİ

Honda geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Acura modelleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1,4 milyon otomobil ve kamyon sattı. Hem benzinli hem de benzinli-elektrikli hibrit modelleriyle 240 binden fazla Civic satarak Honda'nın CR-V'den sonra ABD pazarında en çok satan ikinci otomobili oldu.

Şirket verilerine göre, uygun fiyatıyla bilinen Civic'in ABD satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21 arttı.

Honda'nın ABD'de sattığı araçların yaklaşık yüzde 40'ı Meksika ve Kanada'dan ithal ediliyor.

Buna ek olarak, Honda ABD'de üretilen yaklaşık 60 bin araç Meksika veya Kanada'ya ihraç ediyor, yani bu ülkeler misilleme gümrük vergileri uygularsa Honda daha fazla maliyet artışıyla da karşı karşıya kalabilir.