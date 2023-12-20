Türkiye Baja Şampiyonası'nda kazanan isimler belli oldu
2023 Türkiye Baja Şampiyonası 4. ve son yarışının SSV klasmanında Abdullah Turgut-Arda Şenay birinciliğe uzanırken, Ali Saim Tekin-Furkan Aydınbaş ikinciliği ve Eren Alver-Medeni Soysal da üçüncülüğü kazandılar.
2023 Türkiye Baja Şampiyonası 4. ve son yarışı olan Baja Denizli, ICRYPEX ana sponsorluğunda Merkezefendi Belediyesi katkılarıyla Denizli Doğa 4×4 Offroad ve Otomobil Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlendi. 21 araç ve 42 sporcu, ilk gün 53,79 kilometrelik Edip Yaşar Kurtoğlu etabında, ikinci gün de 95,28 kilometrelik Kenan Çarpışantürk etabında mücadele ettiler.
Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile son bulan yarışın SSV klasmanında Abdullah Turgut-Arda Şenay birinciliğe uzanırken, Ali Saim Tekin-Furkan Aydınbaş ikinciliği ve Eren Alver-Medeni Soysal da üçüncülüğü kazandılar. Otomobil klasmanında ise Alper Sarper-Cihan Armağan birinciliği elde ederken, Aziz Görkan-Göksel Günaydın ikinci ve Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar da üçüncü olarak podyumu tamamlayan ekipler oldular.
İLK ŞAMPİYONLUK GARANTİLENDİ
Bu yarışın ardından, bu sezon ilk kez Türkiye Şampiyonası statüsüne yükselerek ulusal bir kimlik kazanan baja disiplininde SSV klasmanında Abdullah Turgut-Arda Şenay ekibi, otomobil klasmanında ise pilot Atilla Baybara, co-pilot Tuvana Sayar ilk şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldular. Şampiyona puan durumu, TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.
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