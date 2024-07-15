Türkiye pazarına yeniden giriş yapıyor

Yayınlanma: 15.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.07.2024 - 04:00

Gelişmiş motor ve donanım teknolojileri ile sınıfındaki iddiasını sürdüren Jazz ailesi, geniş iç hacmi, esnek depolama alanları, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor.

Gelişmiş e:HeV hibrit sistemin, lityum iyon bataryanın doğrudan elektrikli tahrik motoruna güç sağladığı elektrikli sürüş, benzinli ve elektrik motorun beraber devrede olduğu hibrit sürüş ve benzinli motorun doğrudan tekerleklere güç sağladığı benzinli sürüş olmak üzere üç modu bulunuyor. Jazz elegance 1 milyon 290 bin TL ve Jazz Crosstar ise 1 milyon 350 bin TL lansman özel fiyatıyla 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Honda bayilerinde yerini alacak.

ÇİFT MOTORLU MODELİNİ DUYURDU

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesindeki MG markası yeni enerjili araçlarda iddiasını artırıyor. MG, İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali’nde yeni e-HS modelinin dünya tanıtımını 100. yıldönümü kutlamalarıyla birleştirdi. Yeni MG e-HS daha uzun menzilli, daha büyük boyutlara sahip ve her yönüyle daha teknolojik olmasıyla öne çıkıyor. 1000 kilometreyi aşan karma menzili ve hiç yakıt harcamadan yüzde 100 elektrikli olarak 100 kilometre üzerinde mesafe kaydedebilen SUV modeli olarak öne çıkıyor.