Türkiye yine tu kaka oldu: Hyundai fabrikası da aynı ülkeye kuruluyor

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:30

ABD'li otomobil üreticisi Lucid'in Suudi Arabistan'a ülkenin ilk otomobil fabrikasını açmasının ardından henüz 1 ay geçmişken ikinci fabrika haberi de geldi. Hyundai asgari ücretin 30 bin TL olduğu Suudi Arabistan'a fabrika açma kararı aldı.

DESTEK GELDİ FAALİYETE GEÇİLDİ

Şirket açıklamasına göre, anlaşma kapsamında PIF, yeni ortak girişimde yüzde 70 hisseye sahip olacak ve Hyundai ise kalan yüzde 30 hisse ile girişimi destekleyecek. Hyundai aynı zamanda, üretimde teknik ve ticari destek sağlayarak stratejik bir teknoloji ortağı olarak da hareket edecek.

Suudi-Kore İş Forumu'nda duyurulan bu ortak girişim, hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araçlar dahil olmak üzere yılda 50 bin araç üretmeyi hedefliyor. Temelinin 2024 yılında atılması planlanan tesisin 2026 yılında üretime geçmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, ''Bölgede sürdürülebilir ve çevre dostu bir otomotiv geleceği yaratacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Ortak çabalarımız, yenilik ve çevresel ilerleme için önemli fırsatlar yaratacak'' ifadesini kullandı.