Türkiye'de üretilen model "2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı" ödülünü kazandı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:14

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:14

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Ford Transit Custom, ticari araçlar konusunda uzman Avrupalı gazetecilerden oluşan jüri tarafından '2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı' (IVOTY) ödülüne layık görüldü.

Yeni Ford Ranger ise '2024 Uluslararası Pick-up Ödülü'nü (IPUA) elde ederek Ford Pro'nun Avrupa ticari araç pazarında lider konumunu güçlendirdi.

YENIKÖY FABRİKASI'NDA ÜRETİLEN İLK ARAÇ

Transit Custom, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlandı.

Ford Otosan'ın 2012'den bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa'nın en çok satan van'ı Transit Custom, 2013 ve 2020'de de 'Yılın Uluslararası Ticari Aracı' seçilmişti.

Üretimi tamamen Ford Otosan'a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin 'Geleceğin Fabrikası' olarak nitelendirdiği, tamamen yenilenen Yeniköy Fabrikası'nda hattan indirdiği ilk araç olma özelliğini de taşıyor.

Serinin merakla beklenen ve Ford'un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan E-Transit Custom ise yenilenen fabrikada hibrit ve elektrikli versiyonlarında bağlanabilirlik özellikleriyle hattan inen ikinci araç olacak. Böylece Ford Otosan, Ford'un elektrifikasyon stratejisindeki kritik rolünü daha da büyütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan lideri Güven Özyurt, yeni Ford Transit Custom'ın yılın ticari aracı seçilmesinin Türkiye'nin üretim ve mühendislikteki kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, ''Ford'u Türkiye'de ve Avrupa'da liderliğe taşıyan ticari araçları Ford Otosan'da üretiyoruz. İşte bu araçlardan biri olan ve dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz Transit Custom'ın bir kez daha 'Uluslararası Yılın Ticari Aracı' ödülüne layık görülmesi, Ford Otosan mühendisliğini en yüksek standarda taşıyor. Yeni Nesil Transit Custom ile uluslararası başarılarımızı daha da artırarak ihracat liderliğimizi pekiştireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep de IVOTY jürisi tarafından bu ödülün tamamen yeni Transit Custom'a verilmiş olmasıyla gurur duyduğunu kaydetti.