Türkiye'den çekildi, Avrupa'da 30 Ocak'ta yeni model çıkarıyor

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:54

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:54

Türkiye'de kısa süre önce satışları durduran ve pazardan çıktığını açıklayan Mazda başlangıçta 2023 yılı sonunda satışa sunulması planlanan iki sıralı orta boy SUV modelini bu ay piyasaya süreceğini açıkladı. Mazda CX-70'te hibrit güç aktarma sistemi de sunulacak.

Mazda'nın Kanada web sitesindeki bir sayfaya göre, yeni Mazda CX-70 30 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Mazda bu aracı resmi olarak "hayatın en büyük maceraları için tasarlanmış iki sıralı geniş bir SUV" olarak tanımlıyor.

Mazda CX-60

Mazda üç sıralı CX-90 SUV'u piyasaya sürdüğünden beri küçük kardeşinin gelmesi bekleniyordu. CX-70 olarak adlandırılan bu iki sıralı orta boy crossover'ın başlangıçta bu yılın sonunda satışa sunulması planlanıyordu, ancak Mazda'nın Kuzey Amerika CEO'su Tom Donnelly Automotive News'e bu yeni modelin 2024 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi.

MAZDA SUV MODELLERİ

CX-70'in eklenmesi, Mazda'nın Amerika'nın SUV meraklısı alıcılarına daha fazla model sunarak ABD satışlarını artırma hedefinin bir parçası. Şirketin ürün gamında yakında CX-30 subcompact, kompakt segmentte CX-50 ve CX-5, orta boy segmentte ise CX-70 ve CX-90 yer alacak.

MAZDA CX-70 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mazda'nın halihazırda Avrupa'da satışta olan bir CX-60'ın geniş gövdeli bir versiyonu olacağını söylediği CX-70'te sona gelindi. CX-70, CX-90'dan daha kısa bir dingil mesafesine sahip olacak ancak aynı uzunlamasına motor platformunu kullanacak ve muhtemelen güç aktarma organlarını daha büyük kardeşiyle paylaşacak. Donnelly ayrıca CX-70'in 2.5 litrelik sıralı dört silindirli benzinli motor kullanan CX-90 PHEV ile neredeyse aynı yapıda bir hibrit güç aktarma organıyla sunulacağını doğruladı. CX-90'ın donanım seviyesine bağlı olarak 280 veya 340 beygir güç üreten turboşarjlı 3.3 litrelik sıralı altı silindirli motorun da CX-70'te yer alması bekleniyor.