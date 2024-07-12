Türkiye'ye yatırım yapacağı iddia edilen ZF Friedrichshafen'den açıklama!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:55

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:58

ZF Friedrichshafen kamuoyunda Türkiye'ye yatırım yapacağı iddialarının ardından yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Son günlerde bazı medya kuruluşlarında ZF’nin siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle, üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldığı yönünde haberler yer almıştır. Bu bilgiler yanlıştır.

ZF Grubu, Türkiye’de dört lokasyonda 2.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Türkiye’deki faaliyetlerimize, Türk ekonomisine ve istihdamına katkılarımıza değer veriyoruz.

Ancak ZF’nin operasyonlarını Almanya’dan Türkiye’ye taşımak gibi bir planı yoktur.

'ZF’nin Avrupa dışındaki potansiyel yatırımlarına ilişkin yanıtlarının yanlış yorumlanmasına' dayanan haberlerin dikkate alınmamasını rica ediyoruz.

Bu açıklamanın, durumu açıklığa kavuşturacağını umuyoruz.''

ZF Friedrichshafen'in üretimi Almanya'dan Türkiye'ye kaydıracağı iddiasını ilk olarak patronlardunyasi.com gündeme taşımıştı.