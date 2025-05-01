TürkTraktör ilk çeyrek kârını açıkladı

TürkTraktör'ün ilk çeyrek kârı belli oldu. TürkTraktör Şirket lideri Matthieu Sejourne, "Çiftçilerimiz için hasat sezonu anlamına gelen ikinci çeyrekte başarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TürkTraktör ilk çeyrek kârını açıkladı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:56

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, yılın ilk 3 ayının finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 64'ünü, ihracatının ise yüzde 71'ini karşılayan TürkTraktör'ün net karı 236 milyon lira, toplam cirosu 12 milyar 723 milyon lira, faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

TürkTraktör, yurt içi pazara 5 bin 260 adet traktör satışı yaparken, ihracatta da 2 bin 446 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarı, ilk çeyrek itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik daralmayla 10 bin 447 adet satışa imza attı. Şirketin, New Holland ve Case IH markalarıyla Türkiye traktör pazarındaki toplam payı, yüzde 46,7 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket lideri Matthieu Sejourne, Türkiye traktör pazarının, geçen yılki daralma eğilimini, bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdüğünü belirtti.

Zorlu koşullar nedeniyle 2025'in ilk döneminde karlılıklarının baskı altında kaldığına değinen Sejourne, buna rağmen finansal sürdürülebilirliklerini koruduklarını kaydetti.

Sejourne, ''Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 64'ünü, ihracatın ise yüzde 71'ini karşıladığımız ilk çeyrek sonuçları, bunun en önemli göstergesi. Çiftçilerimiz için hasat sezonu anlamına gelen ikinci çeyrekte başarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. TürkTraktör'e duydukları güven neticesinde 2025'e de lider başlamamıza vesile olan, ürünlerimizi tercih eden müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.


Etiketler: #otomobil #türktraktör

İlgili Haberler

Türkiye'nin en çok satan modeli BYD Seal U DM-i'nin 4x4 versiyonu satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri...

Türkiye'nin en çok satan modeli BYD Seal U DM-i'nin 4x4 versiyonu satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri...
Alman otomotiv devlerinde kâr çöküşü: Yılın ilk çeyreğinde ağır kayıplar!

Alman otomotiv devlerinde kâr çöküşü: Yılın ilk çeyreğinde ağır kayıplar!
Yeni Tesla Model Y stokları 6 dakikada bitti: İşte tüm özellikleri...

Yeni Tesla Model Y stokları 6 dakikada bitti: İşte tüm özellikleri...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler