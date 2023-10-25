TürkTraktör üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:28

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:28

Türkiye otomotiv sektöründe 70. yılına gün sayan TürkTraktör, 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 23, ihracatını da yüzde 11 artırdı.

Üçüncü çeyrekte toplam satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artıran şirket, 6 milyar 296 milyon TL net kâr elde etti. Faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı da sırasıyla yüzde 23,7 ve yüzde 24,5 oldu. Şirketin söz konusu dönemde toplam cirosu ise 32 milyar 416 milyon TL seviyesine ulaştı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, ''Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi aralıksız 17’nci yıla taşıdığımız 2023 yılında üretim, ihracat ve toplam satış adetlerimizdeki artışlar, Türk tarımını geleceğe hazırlamak için ortaya koyduğumuz çabanın en somut göstergesi'' ifadesini kullandı.

Özüner arından konu üzerine şunları kaydetti:

''Önem verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında çevre dostu Faz 5 emisyon seviyesine sahip traktörlerin geliştirilmesi ve tesislerimizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yıl sonuna emin adımlarla ilerlerken ortaya koydukları büyük emek için TürkTraktör çalışanlarına, ürünlerimizi tercih eden müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.''

NEW HOLLAND İLK SIRADA

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, TürkTraktör, 2023 yılının ilk dokuz ayında 38 bin 215 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. Şirket yurt içi pazara 25 bin 289 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 13 bin 902 adede ulaştı. Eylül ayı sonu TÜİK verilerine göre Türkiye traktör pazarında yüzde 43 payı olan TürkTraktör, New Holland markasıyla liderliğini sürdürüyor. TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise pazarda 4. sırada yer alıyor.