TürkTraktör'den Toplu Bakım Etkinliği: Eşzamanlı 81 ilde düzenlendi...

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:13

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:13

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de yapılan etkinliklerde New Holland ve Case IH marka traktörlere ücretsiz kontrol ve bakım hizmetleri verilirken, çiftçiler en son teknoloji tarım ürünleri hakkında uzmanlardan bilgi alma fırsatı da buldu.

Uzmanların 81 ilde 161 farklı noktada gerçekleştirdiği ziyaretlerde toplamda 2 bin 600 traktörün ücretsiz kontrolü yapıldı. 1100'e yakın traktöre ise bakım ve onarım hizmeti verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, 81 ilde düzenlenen toplu bakım etkinliklerinin kapsamını bu yıl genişlettiklerini belirtti.

Canbeyli, Türk tarımını geleceğe hazırlama vizyonları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Geçen yılki toplu bakım etkinliğine çiftçilerin büyük teveccüh gösterdiğini belirten Canbeyli, bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına 81 ildeki etkinlikleri bu yıl hem New Holland hem de Case IH markalı traktörlerini kapsayacak şekilde genişlettikleri aktardı.

Canbeyli, tarımda verimliliği artırmak için çiftçilerin en yakın yol arkadaşı olan traktörlerin kontrol ve bakımlarını uzman ekipleriyle yaptıklarını kaydetti.