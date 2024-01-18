TürkTraktör'den üretim rekoru: Traktör ihracatı 16 bini geçti...

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:54

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:54

TürkTraktör Şirket lideri Aykut Özüner, yaptığı değerlendirmede, şirketin traktör pazarında 17 yıldır lider konumda olduğunu ve geçen yılı başarılı geçirdiğini söyledi.

TürkTraktör olarak yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretim yaptıklarını dile getiren Özüner, ''2023'ü üretimde rekor kırarak kapattık. Bu süreçte 51 bin 423 traktör üretimi gerçekleştirdik. Aynı dönemde 16 bin 16 traktör ihracatı ve iç pazara da 35 bin 849 satış yaptık'' diye konuştu.

Özüner, Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 55'ini, traktör ihracatının ise yüzde 81'ini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, ''10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz iş makineleri sektörü açısından da yerli üretimde önemli bir mihenk taşını geride bıraktığımız bir yıl oldu. 1000. yerli kazıcı yükleyicimizi banttan indirirken, ürün çeşitliliğimizi artırmayı da ihmal etmedik'' açıklamasında bulundu.

2024 HEDEFLERİ

Bu yıl üretimde çevre dostu traktörler, ekipmanlar ve iş makinelerini hizmete sunarken, sürdürülebilirliği de dikkate alacaklarını anlatan Özüner, ''Pazar liderliğimizi kuruluşumuzun 70. yılı olan 2024'te de devam ettirmeyi hedeflerken, ürün gamımızdaki traktörlerin Faz 5 emisyon geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Üretim tesislerimizin modernizasyonu ve enerjimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için de yatırımlarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu.