Çin sevkıyatları hızlanıyor: BYD otomobilleri kendi yaptığı mega gemiyle ihraç ediyor

Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 17.01.2024 - 16:56

Geçen yıl Çin, dünyanın en büyük araç ihracatçısı oldu ve otomotiv endüstrisi bundan sonra da büyümeye devam edecek. Bu ay, Çin'in araç ihracatı için özel olarak inşa ettiği ilk kargo gemisi Avrupa'ya doğru yola çıktı.

BYD Explorer No. 1, 7 bin adede kadar araç taşıyabiliyor ve adından da anlaşılacağı üzere BYD tarafından yaptırıldı. Elektrikli araç üreticisinin ilk kiralanan kargo gemisi Zodiac Maritime Ltd. yönetiminde ve International Marine Containers Group Co. tarafından inşa edildi.

Gemi, Çin'in en çok satan otomobil markası unvanını elinde bulunduran BYD'nin büyüme stratejisinin ayrılmaz bir bileşeni. Bununla birlikte, 2023'ün dördüncü çeyreğinde elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakmasına rağmen, BYD tüm yıl boyunca dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olarak kaldı.

Bloomberg'in haberine göre, bir numara olma planının bir parçası olarak, denizaşırı satışlarını genişletecek ve BYD Explorer No. 1'in ilk yolculuğuna çıktığı Avrupa gibi büyük otomobil satın alma pazarlarına girmeye çalışacak. Gemi, Çin'in kuzeydoğusundaki bir liman kenti olan Longkou'dan yola çıktı ve 9 Ocak'ta Yantai'de mola verdi. Şimdi BYD'nin merkezinin bulunduğu Shenzen'e ve oradan da Avrupa'ya doğru yol alıyor.

İronik bir şekilde, gemi Avrupa'ya indiğinde BYD'yi bazı ters rüzgarlar bekleyebilir. Çin otomobil endüstrisinin büyümesi, kıtanın hükümetlerini kendi endüstrilerini sübvanse etmeyi ve Çinli otomobil üreticilerine karşı gümrük tarifelerini araştırmaya sevk etti.

Yine de BYD Explorer No. 1'in piyasaya sürülmesi otomobil üreticisi için önemli bir zamana denk geldi. Financial Times, pandemi sırasında eski gemilerin hurdaya çıkarılması kararından kaynaklanan gemi sıkıntısının kiralama fiyatlarının yükselmesine ve ihracat maliyetlerinin artmasına yol açtığını bildiriyor.

BYD Explorer No. 1, 15 bin 800 deniz mili seyir menziline sahip ve kısmen, geleneksel olarak kargo gemileri tarafından kullanılan yakıttan daha çevreci olduğu söylenen doğalgazla çalışıyor.