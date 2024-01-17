Elektriklide taht savaşları: BMW ve Mercedes savaşına Volvo da dahil oluyor!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:42

Güncelleme: 17.01.2024 - 14:42

Volvo tamamen elektrikli yeni bir makam aracı geliştirmeye başladı. İnternete sızan resim ve bilgilere göre Volvo bu yıl içinde S90 sedan modelinin elektrikli halefini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İsveçli otomobil dergisi Teknikens Varld, yeni Volvo ES90'ın ilk üretim öncesi örneklerinin üretildiğini ve yakında otomobillerin halka açık yollarda test edileceğini ifade etti.

Ayrıntılar, Volvo'nun çalışan intranet sisteminde paylaşılan ve markanın Çin'deki fabrikalarından birinde bir çarşafla örtülmüş ve işçiler tarafından çevrelenmiş bir otomobili gösteren bir görüntünün ardından geldi. Otomobilin üzerindeki afişte ise 'Volvo Cars V551 İlk VP Otomobil Kutlaması' yazdığı görüldü. V551 yeni modelin dahili kod adı ve VP bunun bir doğrulama prototipi olduğunu gösteriyor.

Teknikens Varld'in haberine göre, V551 projesinin teknik sorumlusu Goran Larsson şunları söyledi:

"VP otomobil yapımı bizi müşterilerimize yeni, bitmiş bir otomobil sunmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Dokunabildiğimiz ve testler için kullanabildiğimiz gerçek bir otomobil olarak, geliştirme sürecinde belirleyici bir rol oynuyor."

Henüz teyit edilmemiş olsa da, yeni aracın EX90 ve EX30 elektrikli SUV'ların başlattığı isimlendirme geleneğini takip ederek ES90 rozetini kullanması bekleniyor.

ES90, EX90 ile aynı SPA2 platformu üzerine oturacak ve salonun uzunluğu muhtemelen neredeyse beş metre olacak. Bu da eski S90 ile aynı otomobilin uzun dingil mesafeli versiyonu arasında yer alacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, yeni modelin elektriğe özgü mimarisi nedeniyle, ES90'ın arka koltuklarındaki alanın selefinde sunulan alanı aşması da beklenebilir.

Volvo kendini elektrikli bir geleceğe adamış durumda ve 2022 yılında "her yıl bir tamamen elektrikli otomobil" ortaya çıkaracağını duyurdu. Şirket 2030 yılına kadar sadece tamamen elektrikli otomobiller satacak.

Plan EX90 ile başladı ve geçen yıl daha küçük EX30 tarafından takip edildi. Bir Volvo sözcüsüne göre, Çin'e özel EM90 elektrikli MPV bir "bonus" model olarak düşünülebilir. Volvo'nun küresel vaadi doğrultusunda açıklanmayan ek bir varyant. Sırada, bu yıl içinde tam olarak görmeyi beklediğimiz ES90 var.

Batarya ve motor konfigürasyonları için de sedanın SUV kardeşine bakabiliriz. Bu da ES90'ın muhtemelen 107kWh'lik tek bir batarya ve dört tekerlekten çekiş için çift motorla piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. ES90'ın şık şekli, 650 kilometre veya daha fazla menzil anlamına gelebilir ve daha sonraki tek motorlu modeller daha fazla verimlilik ve menzil sunacaktır.

ES90'ın rakipleri arasında BMW i5 ve Mercedes EQE'nin yanı sıra yakında çıkacak olan Audi A6 e-tron da yer alıyor.

ES90'ın muhtemelen EV90 olarak adlandırılan bir station versiyonunun ise daha sonra seriye katılması bekleniyor.