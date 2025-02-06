Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montajında yoğunluk: 28 bin TL'ye kadar ceza...

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:47

Güncelleme: 06.02.2025 - 14:47

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montajlarında yoğunluk yaşanıyor. Vergi mükelleflerinin akaryakıt giderlerini vergiden düşebilmeleri için zorunlu olan sistemin montaj süreci hızla devam ediyor.

28 BİN TL CEZA!

Yetkili servislerden madeni yağlar işletme sahibi Etem Uçar, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, vergi mükelleflerinin araç akaryakıt giderlerini vergiden düşebilmeleri için zorunlu bir sistemdir. Şahıs araçları için şu an bir zorunluluk bulunmuyor. 30 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru yapanlar için montaj süresi 30 Nisan’da sona eriyor. Ancak bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanların kayıt ve montaj işlemlerinin aynı anda yapılması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanlara ise 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. Biz de yetkili montaj servisi olarak hizmet veriyoruz ve ayrıca mobil montaj hizmeti de sunuyoruz."



Montaj sürecinde yoğunluk yaşanmasına rağmen araç sahipleri, şu an için randevu almadan yetkili servislere başvurabiliyor.