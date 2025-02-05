Suzuki'nin önerdiği madeni yağ partneri Castrol oldu

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:48

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:48

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Castrol, Suzuki'nin 4x4 araçları ve hibrit modellerini kapsayan ürün gamına uygun madeni yağ çözümleri sunacak.

Castrol ve Suzuki arasında imzalanan işbirliğiyle Suzuki kullanıcılarının her koşulda en üst düzey performansı elde edebilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, güçlü şirketlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Suzuki ile Türkiye’de önemli bir işbirliğine imza attıklarını vurgulayan Tatlısöz, '4x4 uzmanlığı ve akıllı hibrit teknolojileriyle öne çıkan dinamik bir marka olan Suzuki'yle Türkiye'de güç birliği gerçekleştirdik. Suzuki müşterilerinin Castrol ürünlerini tercih ederek araçlarını daha uzun yıllar daha yüksek performansla kullanabilmelerine katkı sağlıyoruz. Castrol'ün global gücünü Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz anlaşmalarla yansıtmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya da sağlamlığıyla bilinen Suzuki markasının yine verimli, üstün ve dayanıklı ürünleriyle tüm dünyada bilinen Castrol markasıyla yan yana gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.