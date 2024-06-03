Ürün çeşitlilikleri genişledi

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

Üç farklı SUV modelle giriş yaptığı Türkiye pazarına yeni elektrikli hafif ticari modeli X30L EV’yi de sunmaya başlayan marka, kompakt boyutlarına karşın 5 metreküple sınıfının en geniş yükleme hacmini sunuyor.

Türkiye pazarına 1 milyon 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni model, 305 kilometrelik menzili, sadece 45 dakikada şarj edilebilen CATL imzalı bataryası ve test edilmiş 1000 kilogramlık taşıma kapasitesiyle rakiplerini arasında dikkat çekiyor.

JAECOO BU YAZ TÜRKİYE’DE

Çinli otomotiv markası JAECOO’nun ilk üst düzey arazi SUV modeli JAECOO 7, Türkiye’de de Off-Road parkurlarına çıkmaya başladı. Test sürüşleri sırasında JAECOO 7’de bulunan “ARDISAkıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi” aracın tüm arazileri zorlanmadan geçebildiğini gösterdi.

Test sürüşlerinde markanın ilk üst düzey arazi SUV modeli JAECOO 7’nin gelişmiş özellikleri katılımcıların beğenilerini topladı. JAECOO’nun dünyanın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri olduğunu ifade eden JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “JAECOO markamız şu ana kadar dünya çapında 37 ülkede 1.1 milyonluk bir hayran kitlesi kazanmayı başardı” dedi.

RAV4 30. YAŞINI KUTLUYOR

Toyota’nın otomotiv dünyasının yeniden şekillenmesine öncülük eden RAV4 modeli, 30. yaşını kutluyor. RAV4, 2018 ve 2019 yıllarında dünya çapında en çok satan SUV oldu. 2023 yılının sonunda 2.5 milyondan fazlası Avrupa’da olmak üzere dünya çapında 14 milyon adetlik satışa ulaştı.

E-JEST’İN HEDEFİ İNGİLTERE

Sektörün en büyük otobüs fuarı olan Busworld 2024’te yenilikçi ürün gamıyla katılım sağlayan Karsan, yenilikçi teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekti. 160 milyon kilometreyi aşan bir deneyime ulaştıklarını söyleyen Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Sağdan direksiyonlu e-JEST’i bu yılsonunda İngiltere pazarına sunmayı planlıyoruz” dedi.