Uygun fiyatlı model 26 Şubat'ta geliyor: Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:57

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:01

Yeni MG3 26 Şubat'ta tanıtılmaya hazırlanıyor: En uygun fiyatlı modellerden biri olacak

MG3; Renault Clio, Vauxhall Corsa ve Peugeot 208 gibi rakiplerin ardında kalmıştı. MG'nin yeni modeli parasının karşılığını verme konusunda artık Yılın Süpermini'si seçilen Dacia Sandero'ya karşı daha güçlü bir seçenek olmak için geliyor.

Eski MG'nin en büyük şöhreti, İngiltere'nin satıştaki en ucuz yeni otomobillerinden biri olmasıydı. Yeni versiyonun da bu unvanı koruması bekleniyor. Bunu yapmak için, MG3 benzin gücüne bağlı kalacak, ancak motorunun bir miktar hafif hibrit teknolojisinden yardım alması bekleniyor. Bu, elektrifikasyonun en temel şekli ve saf benzinli araçlara kıyasla yakıt verimliliği ve CO2 emisyonlarında küçük bir iyileştirme de elde ediliyor.

İÇTEN YANMALI MOTORLA GELİYOR

MG'nin ödüllü MG4 gibi değer odaklı EV'lerdeki başarısına rağmen, yeni MG3 bu aşamada tamamen elektrikli bir güç aktarma organıyla sunulmayacak.

Aracın tanıtımında daha fazla teknik ayrıntı açıklanacak, ancak şirketin son tanıtım videosu ve geçen yıl internete sızan bir dizi patent görüntüsü sayesinde yeni MG3'ün neye benzeyeceği büyük oranda tahmin edilebiliyor.

MG3 TASARIM

Ön kısım büyük ölçüde çarpıcı MG Cyberster spor otomobilinden esinlenecek, çünkü benzer şekilde şekillendirilmiş geriye doğru süpürülen farlar, akıcı gövde ve keskin bir buruna doğru akan konik kaput görülüyor. Ayrıca burnunda büyük bir krom MG rozeti ve hemen altında park ederken yardımcı olması veya bazı sürücü destek sistemlerine izin vermesi için bir kamera olacak gibi görünüyor.

MG Cyberster

MG Cyberster 2024 yazında Türkiye'de olacağı da daha önce açıklanmıştı. Elbette modelin pille çalışan Cyberster'ın aksine, MG3'ün motoruna ve radyatörüne hava beslemek için bir ızgaraya ihtiyacı var ve bu ızgara, aracın genişliğini uzatan ve yatay çıtalara sahip devasa bir şekilde olacak gibi görünüyor. Ön kısım, tamponun her iki yanındaki büyük hava girişleri ve aynı derecede agresif bir 'karbon fiber' splitter ile tamamlanıyor.

CLIO VE SANDERO İLE REKABET

Tanıtım videosu MG3'ün karoserinin geri kalanını sadece bir bakışta gösterse de cesur ön tarafa kıyasla çok daha basit olduğu söylenebilir. Clio'daki gibi C sütununa gizlenmemiş geleneksel arka kapı kollarına, temiz bir arka uç tasarımına ve beş kollu alaşım jant tasarımına sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca MG4 hatchback ve MG5 estate'te bulunan aynı bilgi-eğlence sistemi ve 10,25 inç dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor.

Mevcut MG3, giriş seviyesi Excite modeli için İngiltere'de sadece 14 bin 320 sterlinden başlayan fiyatıyla en uygun fiyatlı yeni otomobillerinden biri. Yeni modelin fiyatının da ufak bir oranla artması bekleniyor. Hibrit motorda kullanılacak teknolojiye oranla artış beklentinin üzerine de çıkabilir. Bu da İngiltere'de 13 bin 795 sterlinlik Sandero ile 17 bin 795 sterlinlik Clio arasında bir başlangıç fiyatına işaret ediyor.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'de ise bu modellerden otomatik vitesli Sandero 880 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satılıyor. Renault Clio'nun otomatik vitesli en uygun fiyatlı versiyonu ise Türkiye'de 971 bin TL.

MG Cyberster'ın 2024 yazında Türkiye'de satışa sunulacağını daha önce açıklayan markanın Türkiye distribitörü Doğan Trend Otomotiv'e MG3'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair soru sorduk.

Doğan Trend Otomotiv'de yetkili bir isim yapılan planlamalar içerisinde henüz modelin gelip gelmeyeceği hakkında kesin bir ifadede bulunamayacaklarını açıkladı. Ancak MG3 İngiltere'de ortaya çıkacak satış fiyatının ardından mutalaka değerlindirmeye alınacaktır.