Valeo'da yeniden üretim artıyor: LED farlar tanıtıldı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:02

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:02

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Stellantis N.V., sektörün en büyük teknoloji üreticilerinden Valeo ile olan işbirliğini geliştiriyor.

İki şirket, Rematec Fuarı'nda tanıttıkları yeni ürünlerle 2023'ün sonlarında başlayan yeniden üretim (remanufacturing) çalışmalarını elektroniği de kapsayacak şekilde genişletti.

Tanıtılan ürünler arasında Avrupa'nın yeniden üretilen ilk LED farı ve yeniden üretilen bilgi-eğlence ekranı dikkati çekti.

Stellantis ve Valeo, kaliteden ödün vermeden ürünün ömrünü uzatmaya, atığı, kaynak tüketimini ve karbon ayak izini azaltmaya, finansal katma değer yaratmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Stellantis, 2038'de net sıfır karbon seviyesine ulaşmayı planlarken, Valeo da CAP 50 programı kapsamında 2050'de karbon nötr olmayı amaçlıyor.

Döngüsel ekonomi, her iki şirketin de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında kilit rol üstleniyor. Bu kapsamda yeniden üretim, kullanılmış ürünlerin ömrünü uzatarak, Stellantis'in 'Parça' ve 'Servisler' hizmetleri kapsamında yeni ürünlerle eş değer performans ve garanti sunacak şekilde, orijinal ürün (OEM) standartlarına uygun biçimde yenilenmesini sağlayan standartlaştırılmış endüstriyel süreç olarak öne çıkıyor.

Yüksek güvenilirlik sunan bu yöntem, her iki şirketin döngüsel ekonomi stratejisinin temel unsurlarından birini oluşturuyor.???????

ÜRÜN PORTFÖYLERİ SÜREKLİ GENİŞLİYOR

Stellantis ile işbirliği yapan Valeo, bu alanda bir ilk olarak yeniden üretilen farı başarıyla pazara sundu. Farın yeniden üretilmesiyle eski bir LED fardan elde edilen ham maddelerin yüzde 50'si kadarı, özellikle de LED modülü gibi en değerli parçalar yeniden kullanılabiliyor. Bu süreç yeni bir farın üretimine kıyasla CO2 emisyonunu yüzde 70'e kadar azaltıyor.

Stellantis, bu ürünü Avrupa'daki satış sonrası hizmetlerine entegre eden ilk otomobil üreticisi olurken, yeniden üretilen far, yılın ilk yarısının sonundan itibaren SUSTAINera REMAN ürün gamında satışa sunulacak.

İlk uygulama 3008 ve 5008 Peugeot modelleriyle ikinci uygulama ise P 508 modeliyle başlayacak. Ekran, Valeo tarafından Stellantis ile geliştirilen yenilenmiş ürün kategorisindeki üçüncü yeni ürün olma özelliğini taşıyor.

Stellantis ve Valeo'nun, ön kameranın işlendiği Valeo'nun Fransa'daki Nevers kentindeki Döngüsel Elektronik Laboratuvarı'nda yeniden üretilen ve haziran ayından itibaren SUSTAINera ürün gamında satışa sunulacak ekran, Peugeot 308, Citroen C3 ve C3 Aircross, DS DS3 Crossback, Opel Grandland X, Corsa ve Mokka modelleriyle uyumlu.

Valeo, yeniden üretim portföyü, tüm markaları kapsayan bir program üzerinden marş motorları, alternatörler, klima kompresörleri, fren kaliperleri, çift kütleli volanlar gibi ürünleri kapsıyor.

YENİDEN ÜRETİM

Yılda bir milyon ürünü yeniden üreten Valeo, 2030'a kadar bu kapasiteyi iki katına çıkararak etkisini daha da artırmayı hedefliyor.

Stellantis, SUSTAINera markasıyla 40'ın üzerinde ürün grubunda 12 binin üzerinde parça numarasıyla yeniden üretilen otomotiv yedek parçaları sunuyor.

Portföyünde, marş motorları, alternatörler, kavramalar, turbo beslemeler, enjektörler, fren kaliperleri, elektronik kontrol modülleri, kontrol üniteleri, bilgi-eğlence sistemleri, SCR tankları, şanzımanlar, motorlar ve elektrikli araçlara yönelik yüksek gerilimli bataryalar yer alıyor.