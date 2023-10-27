Vergi muafiyeti etkili oldu: Volkswagen yalnızca elektrikli araç satacağını açıkladı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:49

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:49

Otomobil üreticisinin yerel pazarda elektrikli araçlardan başka bir şey satmamaya başlamasıyla birlikte, yeni içten yanmalı motorlu (ICE) Volkswagen (VW) modelleri 2024 yılının başından itibaren Norveç'te satışa sunulmayacak.

Norveç'te satılan VW modellerinin resmi ithalatçısı, aralık ayında Norveç'te içten yanmalı motorlu binek otomobil siparişi almayı durduracağını açıkladı. Bu hamlenin VW'nin ticari araçlarını da kapsayıp kapsamayacağı ise henüz belli değil.

Norveç'in bir elektrikli araç lideri olarak ortaya çıkışını takip edenler bu habere şaşırmayacaktır. Eylül ayında tüm yeni binek araç satışlarının yüzde 93'ünü bataryalı-elektrikli ve plug-in hibrit araçlar oluştururken satışların büyük çoğunluğunu bataryalı elektrikli araçlar (BEV) oluşturdu. VW'nin kendisi de son 10 yılda Norveç'te 102 bin BEV sattı ve tüketicilere herhangi bir ICE modeli sunmaya gerek görmüyor.

Norveç'in en çok satan elektrikli aracı, bu yıl satılan 20 bin 202 adetle Tesla Model Y olmaya devam ediyor. Model Y'nin ardından bu yıl 5 bin 832 adetlik satışla VW ID.4 geliyor ve 4 bin 730 adetle bir başka VW Grubu ürünü olan Skoda Enyaq'ın biraz önünde yer alıyor.

Norveç'te elektrikli araçlara yönelik talebin artmasında, Norveç hükümetinin bu araçları benzinli ve dizel motorlu araçlara uygulanan vergilerden muaf tutması da etkili oldu.