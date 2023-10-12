En çok satılan otomobil markaları açıklandı: Fiat, Renault, Ford...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay satışlarda ilk 3'te Fiat, Renault ve Ford markaları yer aldı. Satılan yerli üretim otomobil sayısı ise 33 bin 205 adet oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılı eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu.
Eylülde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artışla 17 bin 822 seviyesinde gerçekleşti.
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 15 bin 537 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 11 bin 714 adetle Renault, 7 bin 23 satışla da Ford takip etti.
Volkswagen 6 bin 89 satışla dördüncü ve Chery 5 bin 636 satışla beşinci sırada yer aldı.
OTOMOBİL SATIŞLARI
Eylül ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 722 ile Fiat oldu. Fiat'ı 9 bin 756 satışla Renault ve 5 bin 636 satışla Chery izledi.
Volkswagen 4 bin 857 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Tesla 4 bin 700 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
Eylülde 2 bin 204 adet Togg teslim edildi
ODMD marka listesine Tesla'nın da dahil olmasıyla marka sayısı 49'a çıktı. Geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Togg'un teslimatları eylül ayı için 2 bin 204 adet olarak gerçekleşti. Lüks otomobil grubunda eylülde 85 Porsche, 28 Maserati, 30 Lexus, 5 Jaguar, 4 Bentley, 2 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.
HAFİF TİCARİDE İLK 5
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 4 bin 508 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 815 satışla Fiat ve 1958 satışla Renault izledi.
Volkswagen 1232 satışla dördüncü ve Peugeot 1159 satışla beşinci oldu.
Eylül ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
İTHAL EDİLENLER VE TOPLAM SATIŞ
ALFA ROMEO
85 85
ASTON MARTIN
2 2
AUDI
1637 1637
BENTLEY
4 4
BMW
1909 1909
CHERY
5636 5636
CITROEN
3950 3950
CUPRA
796 796
DACIA
1865 1865
DS
235 235
FERRARI
1 1
FIAT
1573 15.537
FORD
2735 7023
HONDA
1651 1651
HYUNDAI
1228 4501
ISUZU
168 205
IVECO
263 263
JAGUAR
5 5
JEEP
286 286
KARSAN
0 3
KIA
1764 1764
LAMBORGHINI
1 1
LAND ROVER
406 406
LEAPMOTOR
50 50
LEXUS
30 30
MASERATI
28 28
MAZDA
30 30
MERCEDES-BENZ
3735 3735
MG
1093 1093
MINI
289 289
MITSUBISHI
13 13
NISSAN
1875 1875
OPEL
3721 3721
PEUGEOT
4833 4833
PORSCHE
85 85
RENAULT
3864 11.714
SEAT
479 479
SERES
2 2
SKODA
2316 2316
SKYWELL
750 750
SMART
0 0
SSANGYONG
193 193
SUBARU
44 44
SUZUKI
368 368
TESLA
4700 4700
TOGG
0 2204
TOYOTA
1877 3463
VOLKSWAGEN
6089 6089
VOLVO
924924
0 0 924 924
TOPLAM: 63.588 - 96.793
Satılan yerli üretim otomobil sayısı 33 bin 205 adet oldu. Toplam satış içinde yerli üretim yüzde 34 pay aldı.
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