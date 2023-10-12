En çok satılan otomobil markaları açıklandı: Fiat, Renault, Ford...

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:37

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:37

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılı eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu.

Eylülde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artışla 17 bin 822 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 15 bin 537 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 11 bin 714 adetle Renault, 7 bin 23 satışla da Ford takip etti.

Volkswagen 6 bin 89 satışla dördüncü ve Chery 5 bin 636 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Eylül ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 722 ile Fiat oldu. Fiat'ı 9 bin 756 satışla Renault ve 5 bin 636 satışla Chery izledi.

Volkswagen 4 bin 857 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Tesla 4 bin 700 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Eylülde 2 bin 204 adet Togg teslim edildi

ODMD marka listesine Tesla'nın da dahil olmasıyla marka sayısı 49'a çıktı. Geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un teslimatları eylül ayı için 2 bin 204 adet olarak gerçekleşti. Lüks otomobil grubunda eylülde 85 Porsche, 28 Maserati, 30 Lexus, 5 Jaguar, 4 Bentley, 2 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE İLK 5

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 4 bin 508 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 815 satışla Fiat ve 1958 satışla Renault izledi.

Volkswagen 1232 satışla dördüncü ve Peugeot 1159 satışla beşinci oldu.

Eylül ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

İTHAL EDİLENLER VE TOPLAM SATIŞ

ALFA ROMEO

85 85

ASTON MARTIN

2 2

AUDI

1637 1637

BENTLEY

4 4

BMW

1909 1909

CHERY

5636 5636

CITROEN

3950 3950

CUPRA

796 796

DACIA

1865 1865

DS

235 235

FERRARI

1 1

FIAT

1573 15.537

FORD

2735 7023

HONDA

1651 1651

HYUNDAI

1228 4501

ISUZU

168 205

IVECO

263 263

JAGUAR

5 5

JEEP

286 286

KARSAN

0 3

KIA

1764 1764

LAMBORGHINI

1 1

LAND ROVER

406 406

LEAPMOTOR

50 50

LEXUS

30 30

MASERATI

28 28

MAZDA

30 30

MERCEDES-BENZ

3735 3735

MG

1093 1093

MINI

289 289

MITSUBISHI

13 13

NISSAN

1875 1875

OPEL

3721 3721

PEUGEOT

4833 4833

PORSCHE

85 85

RENAULT

3864 11.714

SEAT

479 479

SERES

2 2

SKODA

2316 2316

SKYWELL

750 750

SMART

0 0

SSANGYONG

193 193

SUBARU

44 44

SUZUKI

368 368

TESLA

4700 4700

TOGG

0 2204

TOYOTA

1877 3463

VOLKSWAGEN

6089 6089

VOLVO

924924

0 0 924 924

TOPLAM: 63.588 - 96.793

Satılan yerli üretim otomobil sayısı 33 bin 205 adet oldu. Toplam satış içinde yerli üretim yüzde 34 pay aldı.