Yediemin otoparklarındaki araçları almak için son gün 5 Aralık!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:37

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:38

Yediemin otoparklarındaki hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için hayata geçirilen düzenlemede yeni dönem başladı. Bugünden itibaren borçları nedeniyle aracı haczedilen kişiler 10 gün içerisinde araçlarını Yediemin otoparklarından alabilecek.

Yeni dönemi değerlendiren Avukat İyaz Çimen, "Kişi 10 gün içinde başvuru yaparsa eğer, yediemin ücretini ödemek kaydıyla malın sahibi malı iade alabiliyor. Ama bu durum haczi kaldırmıyor, borcu ödenmiş kabul ettirmiyor. Sadece dosya devam ediyor. Sadece ürün depoda değil sahibinde kalmış oluyor. Buradaki temel düşünce eğer ki bu bir ticari araçsa, vatandaşın aracını kullanarak borcunu ödemesi yönünde devletimizin bir düşüncesi var diyebiliriz" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın Yediemin otoparklarındaki araçlarla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. İlk aşamada hukuken muhafazasına gerek kalmayan 700 bin aracın satışına aybaşından itibaren başlanmıştı. Hacizli olduğu için otoparklarda kalan araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan düzenlemede yeni dönem ise 23 Kasım itibarıyla başladı.

Borçlarından dolayı aracı haczedilen kişiler 10 gün içerisinde icra dairesine başvurarak sadece Yediemin ücretini ödeyerek araçlarını teslim alabilecek. Ancak borç kapatılmamış ise icra takibi devam edecek ve ödeme yapılmadığı takdirde araçlar tekrar haczedilebilecek. 5 Aralık tarihine kadar alınmayan araçlar ise Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ve Kızılay'a hibe edilerek kamuya kazandırılacak.