Yeni 2024 Mercedes EQA satışa sunuluyor: Fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:38

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:38

Tamamen elektrikli küçük SUV türü giderek daha rekabetçi hale geliyor ve Mercedes, 2024 için bir orta ömür güncellemesi yaparak EQA'nın geri kalmamasını sağlamaya odaklanıyor.

Mercedes EQA, sadece 2021 yılında piyasaya sürülmesine rağmen, Alman firmanın tamamen elektrikli EQ serisindeki en eski modellerinden biri. Yeni Hyundai Kona Electric, Honda e:Ny1 ve BMW iX1 gibi diğer premium rakiplerle mücadele etmek için EQA'nın yenilenmesi tam zamanında gelmiş gibi görünüyor.

MERCEDES EQA'DA MENZİL ARTIŞI

Dış görünümdeki değişiklikler oldukça ince, buradaki en büyük haber Mercedes'in elektrikli aracından (EV) biraz daha fazla menzil elde etmiş olması. Mercedes, tamamen yeni bir giriş seviyesi EV'de kullanılacak olan yeni MMA platformuna çok fazla yatırım yapmış olsa da EQA, içten yanmalı motorlu GLA SUV'da kullanılan eski MFA2 mimarisine bağlı kalıyor. Buna ve batarya boyutunun 66.5 kWh ve 70.5 kW olmak üzere aynı kalmasına rağmen EQA'nın maksimum menzili de 500 kilometeden 553 kilometreye yükseldi.

Şarj açısından her iki batarya da maksimum 100kW şarj hızına sahip. 66.5kWh modeller bataryalarını 32 dakikada yüzde 10-80 arasında doldurabilirken, 70.5kWh versiyonlarda bu süre 35 dakika sürüyor.

MERCEDES EQA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EQA serisi 250+ model ile başlıyor. Bu versiyonlar daha büyük 70.5kWh bataryaya ve 190 hp ve 385Nm torka sahip öne monte edilmiş tek bir elektrik motoruna sahip. Bu da 0-100 km/sa süresini öncekinden 0,3 saniye daha hızlı olarak 8,6 saniyeye indirmesine olanak sağlıyor. Maksimum hız ise yine 160 km/sa olarak belirlenmiş.

MERCEDES EQA 350 4MATIC

Mercedes 300 4MATIC'i ise elden çıkarmış, böylece 250+'nın üzerinde sadece 350 4MATIC versiyonu kalmış. 350 4MATIC, dört tekerlekten çekiş için her aksta iki elektrik motoruna güç sağlayan 66,5kWh'lik bir bataryaya sahip. 292 hp güç ve 520Nm tork değerine sahip model 6 saniyede 0-100 km/sa'e çıkabiliyor. Maksimum hız ise saatte 160 kilometre olarak ifade ediliyor.

250+ Sport Executive, AMG Line Executive, AMG Line Premium ve AMG Line Premium Plus seçenekleriyle sunuluyor. Sport Executive'in fiyatı İngiltere'de 49 bin 750 sterlinden başlıyor ve Mercedes'in geri park kamerası, park asistanı ve kör nokta asistanı içeren 'Park Paketi' gibi özelliklere sahip. En yeni MBUX sistemi EQA'ya aracın çift 10 inç ekranında geliyor. Mercedes me uygulaması ve sesli yardımın en son versiyonu da mevcut.

AMG Line Executive 52 bin 10 sterlinden, AMG Line Premium ise 55 bin 10 sterlinden başlıyor. AMG Line Premium Plus'ın fiyatı da 58 bin 10 sterlin, 350 4MATIC güç aktarma organı seçildiğinde ise 60 bin 510 sterlin olarak belirlenmiş.