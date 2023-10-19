Yeni BMW 5-Serisi'nin satışa sunulacağı tarih açıklandı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 18:03

Güncelleme: 19.10.2023 - 18:03

Yeni BMW 5-Serisi Sedan'ın Güney Kore'de lansmanı yapıldı.

İlk teslimatların da 21 Ekim'de yapılmasının planlandığı açıklandı.

Almanya dahil diğer pazarlara da yakında ulaşacağı bilgisi verildi.

Yeni 5 Serisi sedan ABD'de ilk kez 28 Ekim'de, diğer küresel pazarlarda ise 25 Kasım'da satışa sunulacak.