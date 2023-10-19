Yeni BMW 5-Serisi'nin satışa sunulacağı tarih açıklandı

Yeni BMW 5-Serisi'nin tüm pazarlarda satışa sunulacağı tarihler sırayla açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 18:03
Yeni BMW 5-Serisi'nin satışa sunulacağı tarih açıklandı
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Yeni BMW 5-Serisi Sedan'ın Güney Kore'de lansmanı yapıldı.

İlk teslimatların da 21 Ekim'de yapılmasının planlandığı açıklandı.

Almanya dahil diğer pazarlara da yakında ulaşacağı bilgisi verildi.

Yeni 5 Serisi sedan ABD'de ilk kez 28 Ekim'de, diğer küresel pazarlarda ise 25 Kasım'da satışa sunulacak.


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