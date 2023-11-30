Yeni Dacia Duster Türkiye'de üretilecek: LPG'li modele özel tasarım!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:36

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:40

Dacia'nın fiyat performans SUV'u Duster yenilendi. Ülkemizde de en çok satılan modellerden biri olan Duster'ın 3. nesli Bursa'da üretilecek.

Markanın Bigster konseptinden esinlenen modelin tasarımda ilk dikkat çeken önde incelen Y şeklindeki farlar ve arka tarafta yine Y şeklindeki stoplar.

Araç daha kaslı görünse de boyutlarında bir değişiklik yok.

Yeni Duster, Renault'nun CMF-B platformu üzerine inşa edilmiş.

Asıl değişimin iç mekanda yaşandığını görüyoruz. Duster, tarihinde ilk kez dijital gösterge paneliyle geliyor olsa da 7 inçlik ekran giriş seviyesinde standart olarak sunulmayacak. Ortada ise 10.1 inçlik bilgi eğlence ekranı yer alıyor.

DİZELE VEDA ETTİ

Yeni versiyonla veda edilen dizel motorun yerini, yarı hibrit TCe 130 versiyon alıyor. 1.2 litrelik üç silindirli motor, 48 voltluk yarı hibrit sistem ile 130 bg güç üretiyor ve önden çekişli ya da 4 çeker alınabiliyor.

1,6 litrelik 94 hp güç üreten benzinli motor ve 49 hp güç üretebilen elektrikli bir motora sahip tam hibrit seçenek ise, 1.2 kWh'lik bir batarya ve otomatik şanzıman ile alınabilecek. Açıklamaya göre bu versiyonla şehit içi sürüşlerde yüzde 80'e varan oranda elektrikli kullanım vadediliyor.

Elektrikli arabalarda bataryanın bulunduğu taban kısmını bu kez Dacia LPG tankı için kullandı. LPG sistemi ECO-G yine devam ediyor ve tankın bagajda yer kaplamasını önlemek için aracın tabanına yerleştirilmiş.

Benzin ve LPG ile araç toplamda 1300 kilometre yol gidebilecek. Yeni modelde bagaj hacmi 472 litreye yükselmiş.