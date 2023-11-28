Hyundai üretimi durduruyor: Elektrikliye geçiş ayrıntısı...

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:06

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:08

Hyundai, Güney Kore'deki Asan fabrikasındaki faaliyetleri geçici olarak askıya alacağını açıkladı.

Hyundai'nin düzenleyici kurumlara yaptığı başvuruya göre, askıya alma 31 Aralık 2023 - 13 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Şirket daha sonra faaliyetlerine devam edecek.

Elektrikli araç talebinin yavaşladığını iddia eden manşetlere rağmen Hyundai yoluna devam ediyor. Üst düzey yöneticiler bu ayın başlarında Los Angeles Auto Show öncesinde Reuters'a verdikleri demeçte elektrikli araçlarına yönelik talebin hâlâ güçlü olduğunu belirttiler.

Hyundai'nin küresel başkanı Jose Munoz, elektrikli araç (EV) satışlarının yıldan yıla iki katına çıktığını vurgulayarak, "Bataryalı elektrikli araçlar konusunda hâlâ çok iyimserim" dedi.

Hyundai üçüncü çeyrekte Ford ve GM'i geride bırakarak ABD elektrikli araç pazarında ikinci sıraya yerleşti. Automotive News'in kayıt verileri Hyundai ve kardeş şirket Kia'nın pazarın yüze 7,5'ine sahip olduğunu gösteriyor.

Tesla hala pazara yüzde 57,4 ile hakim olsa da Hyundai'nin IONIQ 5'i ve Kia'nın EV6'sı geçen ay yeni satış rekorları kırdı.

Hyundai'nin büyümesi, IRA'nın EV vergi kredisine hak kazanamamasına rağmen gerçekleşti.

Geçtiğimiz ekim ayında ABD'deki ilk elektrikli araç ve batarya fabrikasının inşaasına başlayan Hyundai, temel çalışmalarının yüzde 99,9'unun tamamlandığını açıkladı.

Seri üretim başladığında Hyundai, 5,5 milyar dolarlık mega EV tesisinde 300 bin EV üretmeyi planlıyor.

Son olarak Hyundai iki hafta önce Güney Kore'nin Ulsan kentinde yeni bir elektrikli araç fabrikasının temelini attı. Şirket, inşaata odaklanmak için bölgedeki ana fabrikasındaki faaliyetlerini askıya alıyor.

Ulsan'daki yeni tesis faaliyete geçtiğinde yılda 200 bin elektrikli araç üretebilecek. Tesisin 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.

Tesis, Hyundai'nin yılda 1,4 milyon otomobil üretebilen ana Ulsan kompleksinde yer alıyor. Hyundai şu anda bu tesiste içten yanmalı motorla çalışan Sonata ve Grandeur modellerini üretiyor. Ayrıca geçen yıl IONIQ 6'yı da bünyesine kattı.